Le Xiaomi gagne en capacité et en zoom, le Samsung reste plus fin et plus léger. Voici ce que ces écarts changent au quotidien.

Le Xiaomi 17T embarque 6 500 mAh, contre 4 900 mAh pour le Galaxy S26 FE. L’écart de 1 600 mAh attire l’œil, mais il ne dit pas combien d’heures chacun tiendra dans votre poche. Samsung conserve notamment un écran plus grand dans un appareil plus léger et un engagement de suivi logiciel plus long. Le Xiaomi ajoute un téléobjectif 5× et une recharge filaire de 67 W.

Voici les différences des versions françaises qui permettent de choisir selon un usage, sans transformer une fiche technique en essai d’autonomie ou en classement photo.

Deux grands écrans, des compromis différents

Critère Xiaomi 17T Galaxy S26 FE À retenir Écran 6,59 pouces AMOLED, 2 756 × 1 268, 120 Hz 6,7 pouces AMOLED, 120 Hz Samsung privilégie une diagonale légèrement supérieure. Gabarit 157,6 × 75,2 × 8,17 mm ; 200 g 161,6 × 76,9 × 7,4 mm ; 193 g Le Galaxy est plus haut et plus large, mais plus fin et 7 g plus léger. Processeur Dimensity 8500-Ultra Exynos 2500 Les performances soutenues exigent des mesures de chauffe et de jeu. Stockage 256 ou 512 Go ; 12 Go de RAM Version française de 256 Go examinée Comparer à capacité identique avant de regarder une remise. Photo arrière Principal 50 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx, périscope 50 Mpx 5× Principal 50 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx, téléobjectif 8 Mpx 3× 5× cadre plus serré ; 3× peut être plus facile à utiliser près du sujet. Batterie typique 6 500 mAh 4 900 mAh 1 600 mAh supplémentaires chez Xiaomi, sans traduction automatique en heures. Recharge filaire maximale 67 W ; PPS jusqu’à 50 W 45 W Chargeur et câble compatibles nécessaires. Vidéo et retouche 4K30/60 HDR10+ et Log annoncés Recadrage dynamique et Super stabilité avec maintien de l’horizon L’un apporte un format de travail, l’autre une retouche de cadrage et un mode de stabilisation. Suivi 4 générations Android ; sécurité jusqu’en juin 2032 selon le registre Xiaomi 7 générations OS et 7 ans de sécurité à partir du lancement Ne pas compter les années à partir de la date de commande.

Pourquoi 1 600 mAh de plus ne donnent pas un verdict d’autonomie

L’écran, le réseau, la puce, les applications et la veille influencent la consommation. Une longue séance de navigation en 5G ne ressemble pas à une soirée de vidéo en Wi-Fi. Même la luminosité choisie peut déplacer le résultat. La batterie supérieure du Xiaomi est donc un avantage de capacité vérifiable ; annoncer « une journée de plus » serait une autre affirmation, qui demanderait des mesures comparables.

Si votre problème actuel est de terminer une journée de déplacement, regardez surtout les essais combinant navigation, réseau mobile et veille. Si vous jouez une heure d’affilée, cherchez un relevé réalisé sur le même jeu, à luminosité et cadence comparables. Un chiffre d’autonomie commerciale obtenu dans une condition différente ne permet pas de trancher.

5× ou 3× : le meilleur zoom dépend de votre distance

Le 17T utilise un périscope de 115 mm équivalent. Ce cadrage peut être pratique pour un détail architectural ou un sujet que vous ne pouvez pas approcher. Le 3× du Galaxy est moins serré : dans une pièce, il peut demander moins de recul pour un portrait. Le Xiaomi n’est donc pas automatiquement meilleur à toutes les distances parce que son multiplicateur est plus élevé.

La définition de 50 Mpx du téléobjectif Xiaomi ne suffit pas davantage à prouver le résultat final face aux 8 Mpx du Samsung. L’optique, la lumière et le traitement interviennent. Pour des photos d’enfants, privilégiez une comparaison de sujets en mouvement ; pour des vacances, regardez les détails à distance et le rendu en intérieur.

La vidéo : décider entre filmer et recadrer après coup

Le Log du Xiaomi sert à conserver un rendu destiné à être retravaillé lors du montage. Il intéresse surtout ceux qui prévoient une correction des couleurs. Il ajoute une étape de travail ; il ne rend pas automatiquement plus belle une vidéo partagée sans retouche.

Samsung décrit dans la présentation française du S26 FE un recadrage qui suit la personne sélectionnée dans une vidéo. Cela peut être utile pour recentrer un enfant ou un musicien après l’enregistrement. La fonction nécessite un compte Samsung, dépend de la vidéo et ne fonctionne pas sans sujet identifiable. Elle ne remplace pas une caméra qui pivoterait réellement pendant la prise.

La vérification à faire avant un achat en France

Comparez 256 Go à 256 Go. Une différence de stockage peut absorber une remise affichée. Regardez le coût avec le chargeur compatible : les plafonds de 67 W et 45 W ne sont pas garantis par n’importe quel bloc USB-C. Vérifiez le modèle et le vendeur, notamment sur une marketplace : un prix importé n’est pas une offre française strictement équivalente. Si vous conservez longtemps vos appareils, consultez la date de fin de sécurité déclarée pour le 17T, et non une durée recalculée à partir de votre achat.

Le 17T répond mieux à une recherche de capacité, de recharge filaire et de longue focale. Le Galaxy S26 FE intéresse davantage si vous préférez un appareil plus fin, un grand écran ou l’engagement de suivi sur sept ans. Le prix français réellement payé, à stockage égal, peut ensuite départager ces deux compromis.