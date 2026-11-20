Le Xiaomi 17T européen franchit une étape : sa version OS4.0.7.0.XPTEUXM est désormais signalée sur le canal public d’HyperOS 4. Le changement porte sur les destinataires de la mise à jour, pas sur un nouveau numéro. Jusqu’ici réservée au programme pilote dans le suivi consulté, cette même version peut maintenant être diffusée plus largement. Cela ne garantit toutefois pas qu’elle apparaisse immédiatement sur chaque téléphone acheté en France.

Le même numéro, mais une diffusion qui s’élargit

Le suivi du déploiement actualisé le 20 novembre situe le passage au public au 19 novembre. Il indique un paquet d’environ 8 Go pour le 17T européen. Ce relevé indépendant constitue un état du déploiement ; ce n’est pas un engagement de Xiaomi sur l’heure à laquelle votre appareil sera servi.

Notre précédent point sur le Xiaomi 17T décrivait encore une diffusion Mi Pilot. La différence est utile si vous aviez renoncé à chercher la mise à jour parce que vous ne participiez pas aux essais : le relevé ne la présente plus comme réservée à ce groupe.

À vérifier Version concernée Ce que cela signifie Modèle Xiaomi 17T standard Ne pas appliquer ce numéro au 17T Pro Branche logicielle EUXM Firmware européen Numéro complet OS4.0.7.0.XPTEUXM Identifiant de la version suivie État indiqué au 20 novembre Public depuis le 19 novembre Diffusion élargie, sans réception simultanée garantie

Ouvrez les Paramètres, puis la rubrique À propos du téléphone. Vérifiez d’abord le nom du modèle : 17T et 17T Pro sont deux appareils différents. Touchez la vignette Xiaomi HyperOS. Relevez le numéro complet actuellement installé, jusqu’aux dernières lettres. Lancez la recherche de mises à jour depuis cet écran. Xiaomi décrit cette entrée par les informations du téléphone et la vignette HyperOS dans son aide sur les réglages de mise à jour. Si un téléchargement apparaît, lisez les notes et vérifiez la version proposée. Faites une sauvegarde de vos données importantes avant l’installation et prévoyez une connexion Wi-Fi ainsi qu’une batterie suffisamment chargée.

Le volume annoncé du téléchargement ne correspond pas nécessairement à tout l’espace temporaire dont l’installation aura besoin. Si le téléphone demande de libérer du stockage, suivez l’indication de son propre écran plutôt que de viser exactement 8 Go.

EUXM n’est pas le pays choisi dans les paramètres

Le suffixe du firmware et le réglage de région ne désignent pas la même chose. EUXM identifie ici la branche européenne ; MIXM est une autre branche internationale. Choisir un autre pays dans les paramètres ne transforme pas un firmware MIXM en EUXM et ne rend pas leurs paquets interchangeables.

Si votre 17T ne propose toujours rien, gardez le numéro de version relevé et réessayez ultérieurement depuis le même écran. L’absence de notification ne permet pas, à elle seule, de conclure que votre téléphone est exclu ou défectueux. À l’inverse, voir un téléchargement sur un autre 17T ne prouve pas que tous les appareils de la même branche ont déjà reçu leur notification.

Pour un utilisateur français, le bon repère reste donc le trio modèle exact, suffixe EUXM et version proposée par le téléphone. Le passage au public donne une raison de vérifier de nouveau ; il ne justifie pas de forcer l’installation d’une ROM destinée à une autre variante.