HyperOS 4 change le visage du Xiaomi 17 Ultra, mais pas toutes ses possibilités photo. La version examinée conserve l’application photo de la génération précédente, sans les nouveaux outils des Xiaomi 18 Pro. Pour les propriétaires du 17 Ultra, les changements se trouvent surtout dans l’interface et les applications du quotidien.

Les outils photo des 18 Pro ne suivent pas la mise à jour

GSMArena a reçu HyperOS 4 sur son exemplaire mondial du 17 Ultra le 26 novembre. Dans son compte rendu de la mise à jour, le média constate que l’application photo reste essentiellement celle d’HyperOS 3. Les fonctions introduites avec les 18 Pro n’y figurent pas.

Changer de version du système ne donne donc pas automatiquement accès aux outils du modèle suivant. Si vous attendiez une fonction photo précise, vérifiez qu’elle est nommée dans le journal de mise à jour de votre téléphone. Ce constat ne mesure pas la qualité des clichés : il porte sur les fonctions disponibles dans l’application.

Des menus translucides et un écran verrouillé à personnaliser

Le changement le plus visible vient du style Soft Light Glass. Les boutons et les éléments de l’interface prennent un aspect translucide, avec une lumière diffuse. GSMArena juge aussi les animations et les transitions plus fluides sur son appareil, sans publier de mesure permettant de chiffrer ce gain.

L’écran verrouillé reçoit de nouvelles options de personnalisation. Le média signale également des évolutions de la Galerie, des fonctions d’IA dans Notes et l’enregistreur, ainsi que des possibilités de connexion avec les appareils Apple. Ce sont ces ajouts, plutôt qu’une nouvelle application photo, qui composent la mise à jour reçue par la rédaction.

La réception en France reste à vérifier sur chaque appareil

L’arrivée d’HyperOS 4 sur cet exemplaire mondial ne fixe pas le jour où tous les 17 Ultra français le recevront. Le compte rendu ne donne pas de numéro de build permettant d’identifier un lot européen précis. Pour votre appareil, fiez-vous à la mise à jour effectivement proposée et aux fonctions décrites dans son journal.