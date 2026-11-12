Xiaomi 17 ou Xiaomi 18 Pro : faut-il attendre le 17 novembre pour acheter un téléphone compact ?

Si vous cherchez un smartphone haut de gamme compact, le Xiaomi 17 se trouve déjà en France. Attendre le 17 novembre à 14 h, heure de la présentation annoncée par Xiaomi, a surtout du sens si vous voulez le téléobjectif du 18 Pro ou son deuxième écran. Pour décider sur la batterie et le prix, il faudra les chiffres de la version française.

Ce que l’on peut déjà comparer

Les caractéristiques du Xiaomi 17 vendu en France sont connues. Pour le 18 Pro, la fiche chinoise de Xiaomi décrit la version déjà commercialisée dans ce pays. Voici ce que ces deux références permettent de comparer avant l’annonce européenne.

Critère Xiaomi 17 France Xiaomi 18 Pro Chine Écran principal 6,3 pouces 6,4 pouces Batterie annoncée 6 330 mAh 7 000 mAh Recharge annoncée 100 W filaire / 50 W sans fil 100 W filaire / 50 W sans fil Appareils photo Trois capteurs de 50 Mpx, dont un téléobjectif de 60 mm Principal et téléobjectif de 200 Mpx, ultra grand-angle de 50 Mpx Écran arrière Absent Présent

L’écran arrière et le téléobjectif donnent deux raisons d’attendre

Le 18 Pro permet de cadrer un autoportrait avec les caméras arrière grâce à son deuxième écran. Si vous prenez surtout des photos avec la caméra principale et que vous utilisez rarement le zoom, cet écran et le téléobjectif seront moins décisifs. Le chiffre de 200 Mpx indique la définition des capteurs : pour juger le rendu, il faudra comparer des photos prises dans les mêmes conditions.

Les deux chiffres à vérifier le 17 novembre

La batterie chinoise du 18 Pro affiche 670 mAh de plus sur le papier que celle du 17 français. Cet écart ne donne ni la capacité de la version française, ni sa durée sur une charge. À la présentation annoncée par Xiaomi France, vérifiez d’abord la batterie du modèle vendu ici et son prix à stockage identique. Si ces deux points ne changent pas votre décision, le Xiaomi 17 offre déjà le gabarit compact et la recharge 100 W que vous recherchez.

Visuels : Xiaomi. Montage Menow.