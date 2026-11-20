Le déploiement public d’HyperOS 4 pour le Xiaomi 17 européen est signalé sous le numéro OS4.0.3.0.XPCEUXM, déjà aperçu pendant sa diffusion limitée. Si votre téléphone n’affiche encore aucune mise à jour, cela ne suffit pas à conclure qu’il est oublié : le numéro de sa ROM et l’ouverture progressive du déploiement comptent davantage que le pays choisi dans les réglages. Le point utile est de vérifier quelle version équipe réellement votre appareil.

Le numéro européen à comparer avec celui de votre Xiaomi

Le suivi du déploiement actualisé le 20 novembre classe cette version du Xiaomi 17 dans le canal stable européen ouvert au public. Le fait nouveau porte sur sa distribution, sans annoncer une compilation inédite. Il recense aussi une version mondiale, dont le numéro ressemble beaucoup au précédent. Ce sont pourtant deux branches différentes : une annonce concernant l’une ne constitue pas une promesse de réception immédiate sur l’autre.

Branche du Xiaomi 17 Version relevée Ce qu’il faut regarder Europe / EEA OS4.0.3.0.XPCEUXM Le suffixe EUXM Global OS4.0.3.0.XPCMIXM Le suffixe MIXM

Ces références concernent le Xiaomi 17 standard. Posséder un modèle Pro, Pro Max ou Ultra ne permet pas d’utiliser ce numéro comme preuve de compatibilité. De même, un téléphone importé peut conserver une autre branche logicielle alors qu’il est utilisé quotidiennement en France.

La correction annoncée porte sur l’affichage des widgets

Le journal reproduit avec le paquet européen mentionne une correction des widgets qui pouvaient mal s’afficher dans certaines situations. Il ne détaille ni les widgets touchés ni les conditions nécessaires pour reproduire le défaut. On ne peut donc pas promettre qu’il résoudra chaque problème rencontré sur votre écran d’accueil.

Ce journal succinct ne permet pas davantage d’annoncer de nouveaux dossiers de widgets ou une refonte complète de leur fonctionnement. Le fait établi ici est plus précis : la version répertoriée corrige un défaut d’affichage. Pour découvrir ce qui est proposé sur votre propre appareil, lisez également les notes affichées avant l’installation.

Vérifier la mise à jour en 4 étapes

Le guide officiel de Xiaomi place la vérification dans la page consacrée au téléphone. En français, procédez ainsi :

Ouvrez les Paramètres, puis À propos du téléphone. Notez le numéro complet de la version, en conservant les lettres finales. EUXM et MIXM ne sont pas interchangeables. Touchez la tuile Xiaomi HyperOS pour ouvrir l’écran de mise à jour. Lancez Rechercher des mises à jour. Si un paquet est proposé, vérifiez son numéro et ses notes avant de télécharger.

Les libellés peuvent légèrement varier selon la traduction installée. Cette démarche utilise l’outil intégré au téléphone ; elle ne demande ni téléchargement manuel d’une ROM ni modification du système.

Pourquoi le téléchargement peut encore ne pas apparaître

Un statut stable décrit le canal d’une version. Il ne signifie pas que tous les appareils européens ont reçu simultanément l’autorisation de la télécharger. Le même numéro avait auparavant circulé dans un déploiement limité : son passage au canal public ne prouve pas qu’une nouvelle compilation a été créée ce jour-là.

Si rien n’est proposé, conservez votre version actuelle et revérifiez ultérieurement. Changer la région sélectionnée n’est pas la même opération que changer la ROM du téléphone ; cela ne transforme pas une version Global en version européenne.

Avant une installation, Xiaomi recommande une connexion Wi-Fi stable et une batterie suffisamment chargée. Prévoyez aussi le temps nécessaire au téléchargement et au redémarrage. Le bon signal reste la proposition du système pour votre modèle et votre branche, plutôt que l’existence d’un fichier portant un numéro proche sur Internet.