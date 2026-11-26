La vidéo du 26 novembre détaille le mode de défense : améliorations pendant les combats, recrutement et points pour renforcer les prochaines tentatives.

Une nouvelle tentative ne commence pas nécessairement avec les mêmes capacités. Dans le nouveau mode de Xenoblade Chronicles 3 sur Switch 2, des points permettent de renforcer les paramètres de départ des parties suivantes. La présentation officielle publiée le 26 novembre détaille cette progression, à une semaine de la sortie du 3 décembre.

Ce mode de défense ne consiste donc pas seulement à survivre plus longtemps à des vagues d’adversaires. Il propose des décisions pendant chaque tentative, puis une amélioration qui prépare la suivante. Pour ceux qui connaissent déjà le récit de Noah et Mio, c’est une raison plus concrète de regarder cette édition que la seule augmentation de la définition d’image.

Une jauge à remplir, puis des renforts à choisir

La séquence de la présentation officielle de Nintendo, à partir de 57 secondes, expose l’enchaînement. Des ennemis arrivent en nombre. En les éliminant, vous remplissez une jauge qui ouvre l’accès à des renforcements. Plusieurs possibilités sont proposées : le choix doit tenir compte de la situation, plutôt que d’appliquer systématiquement la même amélioration.

La différence est importante dans un combat de résistance. Une amélioration qui augmente votre capacité à infliger des dégâts ne répond pas forcément au même besoin qu’un soutien à la survie du groupe. Le mode demande de construire progressivement une réponse aux ennemis rencontrés, sans présenter tous les avantages comme interchangeables.

Les alliés recrutés changent aussi la composition de votre équipe

À partir de 1 minute 19, la vidéo explique ensuite que certains ennemis permettent, une fois vaincus, de recruter des alliés. Elle distingue notamment les personnages chargés de défendre et ceux qui soignent. Le recrutement ne se réduit donc pas à ajouter une présence : les rôles disponibles donnent une autre façon d’équilibrer les forces du groupe.

La description francophone de Nintendo Canada confirme cette combinaison : améliorer les capacités, gagner des alliés et préparer l’affrontement contre l’adversaire qui attend à la fin. Le but n’est pas seulement de faire monter un compteur de victimes, mais de bâtir une équipe capable d’aller au bout.

Les points servent à mieux commencer la tentative suivante

Le passage autour de 1 minute 46 présente l’autre partie de la progression. Les points obtenus permettent d’augmenter des paramètres au démarrage d’une prochaine tentative. Les améliorations pendant une partie et la préparation des suivantes sont donc deux étapes distinctes.

Cela change la manière de lire un échec. Une tentative peut servir à comprendre quels alliés ou quels renforcements manquaient, puis à revenir avec de meilleures conditions initiales. La présentation ne fournit toutefois pas ici un tableau complet du coût des améliorations ni le détail de toutes leurs limites. Il serait prématuré d’annoncer combien de parties seront nécessaires pour tout débloquer.

Ces règles expliquent l’intérêt du mode sans en promettre artificiellement la durée de vie. La variété dépendra notamment des options réellement disponibles, de leur interaction et des affrontements proposés : des éléments qu’il faudra apprécier dans le jeu complet.

Un ajout de l’édition Switch 2, distinct du passe d’extension

Le nouveau mode fait partie de la mise à niveau Switch 2, aux côtés d’une héroïne et de sa quête. Le site japonais de Nintendo mentionne également des voix supplémentaires dans certaines scènes. Cette annonce ne doit pas être interprétée comme celle d’un doublage français ; la vidéo intégrée ci-dessus sert ici à présenter les règles du mode de défense.

Si vous possédez déjà le jeu Switch, Nintendo prévoit un pack de mise à niveau plutôt que d’imposer le rachat du jeu complet. Le passe d’extension reste, lui, séparé. Vérifiez donc ce que vous possédez avant de choisir une édition : jeu de base, mise à niveau Switch 2 et contenu additionnel ne correspondent pas au même achat.