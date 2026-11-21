Xenoblade Chronicles 3 : la mise à jour 3.0.0 prépare le passage à la Switch 2

La version 3.0.0 de Xenoblade Chronicles 3 prépare la compatibilité avec son édition Nintendo Switch 2, jouable à partir du 3 décembre. Le correctif est déjà disponible, mais son installation ne transforme pas gratuitement et immédiatement votre jeu en édition améliorée. Sur la première Switch, Nintendo indique qu’aucun changement n’a été apporté.

Un correctif maintenant, une édition améliorée le 3 décembre

Le journal officiel de mise à jour date la version 3.0.0 du 19 novembre 2026. Sa fonction est précise : rendre le jeu compatible avec la Nintendo Switch 2 Edition. Les notes ne mentionnent pas de corrections de quêtes ni de gains de performances pour la Switch d’origine.

Votre situation Ce que signifie la version 3.0.0 Vous jouez sur Switch, Lite ou OLED Aucun changement annoncé pour cette version du jeu. Vous possédez le jeu Switch et une Switch 2 Le correctif prépare l’accès à l’édition améliorée ; le pack d’amélioration est distinct. Vous attendez les nouveautés de l’édition Switch 2 La date de jouabilité annoncée est le 3 décembre.

Ce que l’édition Switch 2 doit ajouter

Nintendo annonce jusqu’à 4K sur téléviseur, du Full HD en portable et une cadence de 60 images par seconde. L’affichage 4K suppose un écran compatible. Ce sont les caractéristiques annoncées pour l’édition améliorée, pas des mesures indépendantes de performances réalisées par Menow.

Le contenu supplémentaire comprend une héroïne, Shimmer, et un mode de combats défensifs par vagues appelé Heroes’ Vault dans la présentation anglophone. Des scènes bénéficient aussi de dialogues doublés supplémentaires. Ces ajouts vont donc au-delà d’une simple hausse de résolution.

Pour quelqu’un qui possède déjà Xenoblade Chronicles 3 sur Switch, le pack d’amélioration exige le jeu de base. Il faut distinguer son achat d’une nouvelle édition complète : cette dernière vise ceux qui ne disposent pas déjà du jeu. Aucun tarif français n’est confirmé dans les documents consultés ; convertir le prix américain ne donnerait pas le prix de l’eShop français.

Vérifier la version sans lancer une partie

Connectez la console à Internet. Depuis le menu HOME, sélectionnez l’icône de Xenoblade Chronicles 3 sans lancer le jeu. Appuyez sur + ou − : le numéro de version apparaît sous le titre. Ouvrez Mise à jour > Via Internet, puis laissez l’installation se terminer.

Nintendo précise que les données de sauvegarde restent utilisables après l’installation. Si la mise à jour a été téléchargée automatiquement, vérifiez simplement le numéro. L’absence de différence visible sur une Switch d’origine correspond aux notes officielles ; elle ne signifie pas que le téléchargement a échoué.