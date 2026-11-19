Les captures du réseau Xbox ne sont pas conservées indéfiniment. Retrouvez les fichiers qui expirent et copiez-les sur OneDrive, USB ou téléphone.

Un clip conservé sur le réseau Xbox n’est pas une sauvegarde définitive. Microsoft prévoit sa suppression après 90 jours. Pour garder une victoire, une scène drôle ou une partie entre amis, copiez le fichier sur OneDrive, un support USB ou votre téléphone. La règle concerne les captures mises en ligne sur le réseau Xbox, pas vos sauvegardes de progression dans les jeux.

Cette politique existe depuis 2023 : il ne s’agit pas d’une nouvelle vague de suppressions annoncée aujourd’hui. Le point utile est de vérifier où se trouve réellement chaque vidéo. Un clip encore visible dans une application peut dépendre du réseau Xbox et avoir une date d’expiration.

Repérez d’abord les captures qui risquent de disparaître

Depuis la console, ouvrez Mes jeux et applications → Tout afficher → Applications → Captures. Dans les filtres, choisissez les éléments du réseau Xbox, puis Expirant bientôt. L’assistance explique que l’icône d’avertissement et la date d’expiration permettent de repérer les fichiers concernés.

Le stockage local de la console, le réseau Xbox et OneDrive sont trois emplacements distincts. Une copie dans l’un ne prouve pas qu’une seconde existe ailleurs. Pour une vidéo importante, vérifiez le fichier lui-même à destination avant de supprimer quoi que ce soit.

Emplacement Ce qu’il faut savoir Action utile Réseau Xbox Conservation limitée à 90 jours ; capacité de 10 Go annoncée Copier les clips à garder avant leur expiration Console Une capture non chargée peut n’exister que sur cette machine Créer une copie séparée des moments importants OneDrive Pas de suppression liée à cette règle Xbox ; quota gratuit de 5 Go Contrôler l’espace disponible et le chargement Support externe Support NTFS distinct du disque utilisé pour installer les jeux Vérifier les fichiers depuis un ordinateur

La méthode la plus directe : copier vers OneDrive

Dans l’application Captures, sélectionnez Gérer, cochez les fichiers à conserver, puis choisissez Charger sur OneDrive. Vous pouvez traiter plusieurs éléments à la fois. Cette opération crée une copie : elle ne retire pas automatiquement l’original de la console ou du réseau.

Connectez-vous ensuite à OneDrive avec le même compte Microsoft. Les images et les vidéos se trouvent dans leurs dossiers respectifs. Ouvrez un clip pour vérifier que le transfert est terminé. Si l’envoi échoue, commencez par contrôler le quota, puis réessayez avec moins de fichiers.

Pour les prochaines parties, les instructions françaises de sauvegarde Xbox indiquent le parcours Profil et système → Paramètres → Préférences → Capturer et partager → Chargements automatiques → Vers OneDrive. Le libellé peut légèrement varier selon la version de l’interface.

Vous préférez garder les vidéos sur une clé USB ?

Branchez un support adapté, puis retournez dans Captures → Gérer. Sélectionnez vos fichiers et l’option de copie vers un stockage externe. Le support doit être en NTFS et ne peut pas être le même disque que celui préparé pour installer les jeux Xbox. Ne reformatez donc pas un disque de jeux pour cette opération : utilisez un autre support.

Les futures captures peuvent aussi être enregistrées directement sur le lecteur externe en le choisissant comme emplacement dans les paramètres de capture. Les fichiers ainsi conservés ne sont pas rechargeables sur le réseau Xbox depuis la console ; une sauvegarde vers OneDrive reste possible.

Sans console sous la main, utilisez le téléphone

Dans l’application mobile Xbox, ouvrez Ma bibliothèque, retrouvez la capture et utilisez Enregistrer. Vérifiez ensuite sa présence sur le téléphone. Cette solution convient pour récupérer quelques souvenirs ; pour une collection entière, la gestion par lots depuis la console est plus pratique.

Exemple : pour conserver dix clips d’une soirée, copiez-les, ouvrez-en plusieurs à destination et contrôlez que les dix fichiers sont présents. Une miniature dans l’application ne suffit pas : le résultat recherché est une copie lisible qui ne dépend plus de la conservation temporaire du réseau Xbox.