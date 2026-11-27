Un acheteur raconte avoir trouvé en brocante une coque de Xbox Series X presque vide. Son étiquette « prototype » intrigue, mais son origine reste à établir.

Pour 10 €, il repart d’une brocante avec ce qui ressemble à une Xbox Series X portant la mention « prototype, interdit à la vente ». Mais l’objet décrit par son nouveau propriétaire cache une particularité : ses ports arrière sont bouchés et sa coque est presque vide. Le récit publié sur Reddit attire ainsi l’attention sur une pièce d’exposition présumée, dont la provenance exacte reste inconnue.

Image : illustration.

Une silhouette de console, jusqu’aux boutons en façade

Dans son message, l’utilisateur logy13 décrit une façade qui reproduit la fente du lecteur de disques, le port USB et les boutons de la Series X. Il précise pourtant que l’objet ne fonctionne pas et qu’il n’y a aucun véritable matériel de console à l’intérieur, à l’exception d’un ventilateur.

Interrogé sur le prix, il répond avoir payé 10 €. Aucun élément du fil consulté ne permet de situer la brocante ni d’identifier le vendeur.

Le mot « prototype » ne raconte pas toute l’histoire

L’étiquette et les connecteurs photographiés par logy13 sur Reddit.

Au dos, l’étiquette qu’il présente porte les mots anglais « PROTOTYPE – NOT FOR SALE », des mentions Microsoft et le numéro de modèle 1882. Son auteur cherche justement à savoir si l’objet servait à l’exposition en magasin ou à une opération promotionnelle.

L’inscription attire le regard, mais elle ne suffit pas à établir l’usage initial de cette coque. Pour cela, il faudrait une provenance documentée : un inventaire, une trace de distribution ou une confirmation du fabricant. Les hypothèses proposées dans les commentaires ne remplacent pas ces éléments.

La découverte a donc surtout l’intérêt d’un objet de collection inhabituel. Sa forme évoque immédiatement la console de Microsoft, tandis que les connecteurs obturés indiquent qu’on ne peut pas l’utiliser comme une Series X du commerce. Cette différence reste essentielle pour comprendre les 10 € versés : l’achat raconté porte sur la coque décrite dans le message, avec son histoire encore incomplète.