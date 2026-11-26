Un acheteur signale une panne dès réception de sa Xbox Series X anniversaire. Son inquiétude concerne aussi le modèle qu’il pourrait récupérer après une prise en charge.

Sa Xbox des 25 ans s’éteint après 15 secondes : il craint de perdre son édition collector

Sa Xbox Series X des 25 ans s’allumerait une quinzaine de secondes avant de s’éteindre, sans afficher d’image. Le propriétaire qui rapporte cette panne sur Reddit dit avoir reçu sa console le jour de son message. Au-delà du démarrage impossible, il s’inquiète de la prise en charge : pourra-t-il conserver son édition spéciale si Microsoft doit remplacer l’appareil ?

Image : illustration.

Des essais de branchement qui n’ont pas résolu le problème

Dans son témoignage sur XboxSupport, TheVisionary83 décrit une extinction après environ quinze secondes et l’absence d’image à l’écran. Dans ses réponses, il indique avoir essayé plusieurs prises, câbles d’alimentation, câbles HDMI, ports et écrans. Selon lui, le comportement est resté identique.

Il précise avoir acheté la console sur le Microsoft Store en ligne. Un premier contact avec l’assistance l’aurait orienté vers Asurion, sans solution obtenue au moment des échanges consultés.

Ces informations décrivent le cas d’un propriétaire. Elles ne permettent d’établir ni la cause de la panne ni sa fréquence sur cette édition. Les suggestions techniques publiées sous le message restent des hypothèses : aucun diagnostic d’atelier ou retour de réparation ne confirme un composant défectueux.

La question du remplacement compte pour un objet de collection

L’auteur redoute qu’une procédure de réparation ou d’échange lui fasse perdre la finition anniversaire. Cette inquiétude explique sa demande d’aide, mais elle ne constitue pas une décision déjà prise par Microsoft dans son dossier.

La documentation Microsoft sur les commandes de service couvre notamment les consoles Xbox Series X. Elle distingue les options de réparation et d’échange, dont la disponibilité varie selon le produit et le marché. Pour une réparation du même appareil, Microsoft indique que si la remise en état échoue, un appareil reconditionné similaire peut être envoyé.

Cette page générale ne garantit pas explicitement le maintien d’une coque anniversaire. Elle ne permet pas non plus d’annoncer que ce propriétaire recevra nécessairement une console standard. La réponse utile doit venir du service qui prendra en charge son exemplaire.

Faire préciser l’option proposée avant l’expédition

Pour demander une prise en charge, Microsoft invite à enregistrer l’appareil dans son compte, puis à sélectionner la console et à démarrer une commande de service. Dans le cas d’une édition spéciale, l’acheteur a intérêt à faire préciser l’option proposée et les caractéristiques d’un éventuel remplacement avant d’expédier sa console.

La preuve d’achat, le numéro de série, la référence exacte et une description du défaut permettront d’identifier le dossier. Une courte vidéo du démarrage peut aussi aider à montrer le symptôme signalé. Pour le cas de TheVisionary83, la suite reste attendue : les messages consultés n’annoncent encore ni réparation réussie ni échange finalisé.