KOTOR I et II, BLiNX et Conker reçoivent des succès sur PC, Xbox One et Series. Mises à jour, éditions concernées et licences : les points à vérifier.

Rejouer à KOTOR ou à Conker peut désormais faire progresser votre score Xbox. Microsoft a ajouté des succès à quatre jeux de la première Xbox : Star Wars: Knights of the Old Republic, sa suite The Sith Lords, BLiNX: The Time Sweeper et Conker: Live and Reloaded. La nouveauté, annoncée le 12 novembre 2026, concerne le PC, mais aussi les Xbox One et Xbox Series X|S.

Ces jeux n’avaient pas de liste de succès Xbox à leur sortie. Le changement ajoute donc une nouvelle raison de revenir à une aventure déjà terminée. Il ne faut toutefois pas le confondre avec une refonte graphique ou une suite : ce sont toujours les versions originales concernées par la rétrocompatibilité.

Quatre jeux reçoivent des succès, pas tout le catalogue rétro

Dans l’annonce signée Jason Ronald, Xbox distingue bien deux nouveautés : l’extension de sa sélection de jeux Xbox d’origine sur PC et les succès ajoutés à quatre d’entre eux. Les listes ont été conçues avec les développeurs et éditeurs des jeux.

Jeu Succès ajoutés Appareils concernés Star Wars: Knights of the Old Republic Oui PC, Xbox One et Xbox Series X|S Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords Oui PC, Xbox One et Xbox Series X|S BLiNX: The Time Sweeper Oui PC, Xbox One et Xbox Series X|S Conker: Live and Reloaded Oui PC, Xbox One et Xbox Series X|S

Il faut installer la dernière mise à jour système. Xbox précise que certains succès peuvent tenir compte d’une progression déjà réalisée. Cela ne garantit pas que charger une ancienne sauvegarde débloquera toute une liste : le comportement dépend des conditions prévues dans chaque jeu. D’autres titres doivent recevoir des succès ultérieurement, sans liste ni échéance ferme annoncée ici.

KOTOR est bien proposé avec ces fonctions sur la boutique française

La fiche française de Knights of the Old Republic mentionne actuellement le PC, Xbox One et Xbox Series X|S, les succès Xbox et Xbox Play Anywhere. Elle affiche 9,99 € lors de notre vérification du 22 novembre. Ce prix peut évoluer : il s’agit d’un montant constaté, pas d’une promotion promise jusqu’à une date précise.

L’édition à repérer est importante. Un joueur qui possède déjà KOTOR dans une autre boutique PC ne doit pas supposer que cette copie reçoit automatiquement les fonctions Xbox décrites ici. Le programme porte sur l’édition distribuée dans cet écosystème. Une aventure identique dans son nom peut correspondre à des versions et à des licences différentes.

Pour Conker, la fiche française de Live and Reloaded propose aussi le PC et Xbox Play Anywhere, au prix affiché de 9,99 €. Il faut conserver le sous-titre en tête : Live and Reloaded est l’édition concernée, pas une nouvelle version portant le nom de Conker’s Bad Fur Day.

Sur PC, les anciennes boîtes ne remplacent pas une licence numérique

Le programme avait débuté en juillet avec BLiNX, Conker, Crimson Skies et Fuzion Frenzy. Dans sa présentation du lancement sur PC, Microsoft expliquait que la licence numérique console de ces jeux suivait le joueur sur son ordinateur. L’accès passe par l’application Xbox, sur une machine compatible sous Windows 11.

Cette distinction évite une mauvaise surprise devant un lecteur DVD de PC : posséder un ancien disque Xbox ne signifie pas qu’on peut l’insérer dans Windows et lancer cette édition. Sur console compatible dotée d’un lecteur, le fonctionnement est différent : le disque reconnu autorise le téléchargement, puis doit rester présent pour jouer, comme l’explique la FAQ de rétrocompatibilité Xbox. Une Series S nécessite une copie numérique.

Avant de racheter, vérifiez donc le compte Microsoft connecté, la licence détenue et les plateformes indiquées sur la fiche. Pour reprendre une partie, mieux vaut aussi distinguer une sauvegarde conservée sur la toute première Xbox d’une sauvegarde créée sur une console moderne : elles ne constituent pas automatiquement le même point de départ.

Une seconde vie qui ne rouvre pas les anciens serveurs

L’arrivée sur PC élargit l’accès, mais ne transforme pas ces jeux en rééditions intégrales. La FAQ Xbox rappelle que les anciens services Xbox Live de la console d’origine, notamment son multijoueur en ligne et ses boutiques internes, ne sont pas rétablis par la rétrocompatibilité. Les fonctions hors connexion dépendent du jeu.

Pour une campagne solo, l’apport est facile à comprendre : retrouver un jeu familier sur une machine actuelle, avec des objectifs Xbox supplémentaires à compléter. Pour organiser une soirée multijoueur, il faut en revanche vérifier le mode précis avant de réunir ses amis. Un badge de succès et une compatibilité PC ne disent pas, à eux seuls, si l’on pourra rejouer ensemble comme autrefois.