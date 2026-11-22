La semaine du 23 au 27 novembre rassemble 23 sorties Xbox dans le calendrier consulté. Gothic 3 Classic et Arkheron font partie des noms à surveiller. Côté abonnement, trois rendez-vous sont annoncés, mais attention au raccourci : une sortie en boutique et une arrivée dans une formule Game Pass ne sont pas la même chose.

Les 3 rendez-vous Game Pass à distinguer

Le calendrier des ajouts de novembre réserve Motorslice aux nouveaux bénéficiaires de la formule Premium, alors que le jeu figure déjà dans les offres supérieures. Arkheron, lui, est listé pour Ultimate et PC Game Pass : sa présence dans cette sélection ne signifie pas que Premium ou Essential y donnent accès.

Jeu Date annoncée Formules indiquées À retenir Motorslice 24 novembre Nouvel accès Premium Élargissement de formule, pas nouvelle sortie Sniper Ghost Warrior Contracts 2 24 novembre Ultimate, Premium et PC Game Pass Ajout au catalogue Arkheron 27 novembre Ultimate et PC Game Pass Pas d’accès Premium annoncé dans cette vague

Le calendrier des sorties, du 23 au 27 novembre

La liste de la semaine permet de répartir les rendez-vous sans tout ramener au Game Pass. Les dates restent celles annoncées avant la sortie ; la fiche française de chaque jeu fait foi pour la disponibilité régionale.

Date Sorties annoncées 23 novembre Jaden Industries: Cozy Automation Puzzler ; The Spotter: Dig or Die 24 novembre Bungle Brawl: Couch Co-op Party ; Gothic 3 Classic ; Storage Hunter Simulator 25 novembre Cat Mirror ; Sokobear Goo 26 novembre Bogos Binted ; Calculus of Rot ; Full Metal Sergeant 2 ; Gravity SWITCH ; Machine Party ; Manic Miner ; Marupoyo ; River Strike ; Security 51 ; The Spectrum Retreat: Redux 27 novembre Arkheron ; Bunker Tidy Up ; Feral Road ; Luminova ; My Lovey-Dovey Demon ; The Last Cat in the Universe

Les vérifications utiles avant de télécharger en France

Ouvrez la fiche de votre région. Une annonce internationale ne prouve pas à elle seule la présence de textes ou de voix en français. Regardez la machine indiquée. Une disponibilité Xbox Series ne garantit pas une version Xbox One. Le cloud constitue encore un autre mode d’accès. Contrôlez votre formule. Vérifiez l’étiquette de l’abonnement sur la fiche du jeu, plutôt que de vous fier au seul logo Game Pass. Distinguez achat et accès temporaire. Un jeu accessible par abonnement ne devient pas automatiquement un achat permanent.

Pour Gothic 3, le site de l’éditeur confirme une interface et des commandes adaptées à la manette. Ce sont des informations plus utiles pour préparer une partie que de supposer une amélioration de performances non mesurée. Pour les autres titres, aucun tarif français n’est extrapolé à partir d’un prix étranger dans cette sélection.