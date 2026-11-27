X documente un contrôle parental pour les 13–17 ans : limite quotidienne et comptes liés avec leur accord. Les messages restent privés.

X peut désormais bloquer l’accès de votre ado, mais vous ne lirez pas ses messages

X propose un contrôle parental capable de bloquer l’accès d’un adolescent une fois sa limite quotidienne atteinte. La supervision repose toutefois sur l’accord des deux comptes. Elle ne donne pas au parent la possibilité de lire les conversations privées.

La documentation officielle de X vise les adolescents de 13 à 17 ans et les adultes d’au moins 18 ans. L’âge renseigné sur le compte compte pour l’éligibilité. Pour une famille française, la fonction est documentée, mais la page ne fournit ni calendrier national ni version minimale de l’application garantissant son apparition sur chaque compte.

Une limite qui coupe l’accès, pas un simple rappel

La durée se règle par tranches de quinze minutes. Une fois le plafond atteint, X se verrouille jusqu’à minuit dans le fuseau local de l’adolescent. L’adulte peut relever ou retirer la limite pour rendre l’accès avant cette échéance. Le tableau de bord permet aussi de consulter les sept derniers jours d’utilisation.

Le choix de la durée mérite donc d’être fait ensemble avant la première interruption. Par exemple, une limite d’une heure correspond à quatre tranches de quinze minutes : elle définit un budget pour la journée, pas une heure fixe de fermeture le soir. Le mécanisme porte sur le temps consacré à X ; il ne remplace pas une règle générale sur l’usage du téléphone.

L’adolescent doit accepter de lier son compte

Dans la rubrique intitulée « Parental Controls » en anglais, l’adulte lance l’association puis partage le QR code ou le lien affiché. L’adolescent l’ouvre avec son compte connecté et accepte ou refuse la demande. L’invitation expire après 72 heures.

Ce passage permet de vérifier que le bon compte est supervisé, notamment si le téléphone comporte plusieurs profils. Il évite aussi de prendre un lien envoyé pour une association déjà terminée : l’acceptation de l’adolescent constitue une étape distincte. Nous traduisons ici la procédure officielle ; aucun intitulé français non vérifié ni chemin supplémentaire dans les menus n’est supposé.

Voir les interlocuteurs ne signifie pas lire les échanges

X permet de voir avec quels comptes l’adolescent échange en tête-à-tête, mais pas le contenu des messages. Les recherches et l’historique de consultation restent également hors de portée du parent. Les modifications de supervision sont visibles de l’adolescent.

Cette différence doit être claire au moment de l’association. Une liste de contacts peut servir à ouvrir une discussion sur une rencontre en ligne ; elle ne raconte pas ce qui s’est dit. De même, un relevé de durée donne une quantité d’utilisation, sans permettre de juger à lui seul la nature des échanges.

Avant de compter sur le dispositif, vérifiez que la rubrique est présente sur les deux comptes et que leur association est confirmée. Les captures et règles publiées par X établissent le fonctionnement annoncé ; elles ne constituent pas un essai réalisé par Menow sur un compte français.