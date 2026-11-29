La programmation arrive dans l’application Android de X. Le déploiement permet de préparer du texte, des photos ou des vidéos, puis de modifier la publication prévue.

Préparer une publication sur Android et la laisser partir plus tard devient possible directement dans X. L’application reçoit la programmation des posts, une fonction déjà proposée sur le site et sur iPhone. Un texte, une photo ou une vidéo peut ainsi être préparé au moment qui vous convient, sans être publié immédiatement.

Le déploiement a été annoncé le 26 novembre par Evgenii Matsiuk, ingénieur chez X, dans une publication accompagnée d’une démonstration. SumahoDigest en détaille le fonctionnement, avec une échéance qui peut aller jusqu’à dix-huit mois.

L’intérêt est très concret pour annoncer un rendez-vous, préparer un message pendant une pause ou conserver une publication pour le lendemain. Vous choisissez le contenu et son heure de diffusion au lieu de devoir revenir dans l’application au dernier moment.

D’après la description de Gadgets 360, la programmation accepte les photos et les vidéos en plus du texte. Une confirmation indique que la publication a été enregistrée pour plus tard. Il n’est pas nécessaire de rester sur l’écran de programmation : X prend ensuite en charge sa diffusion à l’horaire prévu.

La publication prévue reste modifiable

Les posts programmés se retrouvent dans la partie consacrée aux brouillons. Leur contenu peut être corrigé et leur date ou leur heure modifiée. L’application demande de confirmer l’enregistrement des changements ; il reste donc possible d’abandonner une modification involontaire et de conserver la version déjà prévue.

C’est la différence utile avec un simple brouillon : un texte sauvegardé pour plus tard n’est pas forcément destiné à partir automatiquement. Après une modification, vérifiez que l’horaire souhaité est toujours associé au bon contenu avant de quitter l’écran.

Que vérifier sur votre téléphone ?

Commencez par mettre à jour X depuis le Play Store, puis regardez si l’option de programmation apparaît lorsque vous composez une publication. Le déploiement ne s’accompagne pas, dans ces annonces, d’un numéro de version minimal précis. L’absence de l’option sur un compte ne permet donc pas de déduire un chemin caché ou une manipulation supplémentaire.

Avant de valider votre premier post différé, relisez le texte, les médias et la date complète. Une annonce destinée au lendemain peut facilement garder un ancien horaire lorsqu’on la reprend plus tard. La programmation évite de publier manuellement au moment prévu ; elle laisse à son auteur le choix de ce qui doit paraître et quand.

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