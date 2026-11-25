Le hotfix du 24 novembre règle un conflit avec Smart App Control sous Windows 11. Saber corrige aussi des plantages dans les épisodes de New York, Jérusalem et Moscou.

World War Z reçoit un correctif pour les PC Windows 11 sur lesquels Smart App Control empêchait son lancement. Saber Interactive annonce cette réparation dans son hotfix du 24 novembre, qui traite aussi des plantages dans trois chapitres de la campagne.

Un blocage de lancement identifié

Les notes officielles de Saber désignent explicitement Smart App Control dans ce problème. Elles ne détaillent pas la modification apportée ni les configurations touchées. Un refus de démarrage ayant une autre cause peut donc rester présent.

Le correctif du jeu est la solution annoncée : les notes ne demandent pas de désactiver cette protection de Windows. Il est donc possible de conserver ce réglage de sécurité pendant la mise à jour du jeu.

Deux débuts de mission et une fin de chapitre réparés

Saber corrige les plantages ou blocages au lancement de « Hell and High Water », dans l’épisode de New York, et de « Dead Sea Stroll », dans celui de Jérusalem. Le plantage survenant à la fin de « Key to the City », à Moscou, est également traité. D’autres crashes rares sont mentionnés sans description supplémentaire.

Si le problème persiste après la mise à jour, le moment de l’incident est utile pour le décrire : avant l’ouverture du jeu, au chargement d’un chapitre ou pendant la mission. Le nom du chapitre permet aussi de distinguer un cas déjà annoncé d’un autre blocage.