Space Program est disponible depuis le 23 novembre. Le city-builder ajoute un nouvel objectif industriel et reçoit aussi des corrections pour les transports et les sauvegardes.

Workers & Resources: Soviet Republic peut désormais emmener votre industrie dans la course à l’espace. Le DLC Space Program est sorti le 23 novembre sur Steam. Le lancement s’accompagne de la version 1.2.0.8, qui corrige plusieurs problèmes de transport et de sauvegarde.

Dans son annonce de disponibilité, 3Division insiste sur les moyens nécessaires à cette ambition : scientifiques, travailleurs, industrie et infrastructures doivent permettre de fabriquer, d’assembler puis de lancer les fusées. L’objectif spatial s’inscrit ainsi dans la logique de production du jeu.

Des universités aux pas de tir, une nouvelle chaîne industrielle

La présentation détaillée de Space Program prévoit des recherches dans les universités, de nouveaux carburants à raffiner et à stocker, puis des usines pour produire les pièces et assembler les fusées. Des véhicules spécifiques transportent les éléments et les engins terminés : les routes et les voies ferrées font partie du programme.

Un centre de contrôle définit les paramètres des missions et suit les modules en orbite. Les essais moteurs réduisent les risques d’accident au lancement, dont les conséquences peuvent toucher les zones urbaines voisines. Au-delà des satellites, l’extension permet de constituer des stations spatiales en acheminant et en amarrant leurs modules.

Pour découvrir ces systèmes, une campagne démarre à Baïkonour au début des années 1960. Elle fournit une industrie et une population déjà établies, afin de concentrer l’apprentissage sur la conquête spatiale plutôt que de repartir de zéro.

Les transports reçoivent aussi des corrections

La version 1.2.0.8 corrige notamment les véhicules bloqués lors d’un chargement partiel avec attente du chargement complet. Elle intervient aussi sur les trains endommagés après certaines opérations de sauvegarde et de rechargement, ainsi que sur des travailleurs coincés pendant les démolitions à l’explosif.

Les messages de recherche d’itinéraire ferroviaire deviennent plus explicites, y compris lorsque des obstacles empêchent le transport d’une fusée. Ils signalent notamment des aiguillages inversés ou des voies non électrifiées.

Le tarif affiché sur Steam au moment de notre vérification est de 17,99 € jusqu’au 7 décembre, contre 19,99 € hors offre de lancement. Le jeu de base reste nécessaire.

La fiche du jeu de base affiche une interface et des sous-titres français, ainsi qu’une démo téléchargeable. Le programme spatial appartient à l’extension Space Program.