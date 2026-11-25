CD Projekt confirme un partenariat avec Sony pour The Witcher 4 et ses jeux sur PlayStation. Le PS Plus figure dans l’accord, avec une portée encore à préciser.

The Witcher 4 rapproche officiellement CD Projekt et Sony. Le studio polonais révèle avoir signé de nouveaux accords avec Sony Interactive Entertainment le 24 novembre 2026. Leur portée dépasse la promotion du prochain jeu : ils concernent également la présence des productions du groupe sur les plateformes PlayStation et dans les services PlayStation Plus. Pour les joueurs, c’est un signal commercial concret, mais pas encore l’annonce d’un nouveau jeu à récupérer dans leur abonnement.

L’information apparaît dans le rapport financier officiel de CD Projekt, à la page 29. Elle décrit trois domaines de coopération : distribution sur PlayStation, abonnements et campagne marketing de The Witcher 4. Le document ne détaille ni les jeux concernés par le PS Plus, ni leur calendrier, ni les formules qui pourraient les accueillir. Il n’annonce pas non plus une exclusivité du prochain Witcher.

Le nom de The Witcher 4 figure dans le volet marketing

La précision compte : le rapport rattache explicitement The Witcher 4 à la collaboration sur sa campagne de communication. Il ne dit pas que le jeu sera disponible dans le PS Plus à son lancement. Les deux mentions se trouvent dans la même annonce de partenariat, mais elles n’ont pas la même portée.

Une campagne marketing peut donner une place importante à une plateforme dans la présentation publique d’un jeu. Cela reste distinct des conditions dans lesquelles les joueurs pourront l’acheter ou y accéder. Dans le cas présent, aucune opération précise — bande-annonce, offre groupée ou présentation lors d’un événement — n’est détaillée. Il serait donc prématuré de transformer cet accord en rendez-vous PlayStation déjà fixé.

Pour un abonné français, la conséquence immédiate est simple : aucun nouveau droit d’accès n’est annoncé par ce document. Il ne fournit pas de titre à télécharger, de date d’ajout ou de condition d’éligibilité. Les futurs communiqués sur le catalogue devront préciser ces éléments avant qu’un joueur puisse décider de conserver ou de changer son abonnement pour un jeu particulier.

PC et Xbox font aussi partie du projet présenté par CD Projekt

Le rapprochement avec Sony s’inscrit dans un développement que CD Projekt a déjà décrit au-delà de PlayStation. Dans son communiqué consacré à la démonstration Unreal Engine 5 de juin 2025, l’entreprise citait explicitement PC, PlayStation et Xbox à propos des technologies destinées au monde de The Witcher 4.

Ce précédent permet de replacer l’annonce commerciale dans son contexte : un partenaire marketing identifié n’efface pas les autres plateformes évoquées par le développeur. Il ne permet pas davantage de déduire une liste définitive de consoles ou des performances finales. Ce sont des informations différentes, qui nécessitent chacune leur propre annonce.

Le travail avec Epic Games porte, lui, sur les outils de création du monde ouvert. CD Projekt explique notamment avoir développé des solutions pour charger rapidement les environnements, animer les personnages et gérer des foules. Il s’agit d’un partenariat technologique, alors que la nouvelle coopération avec Sony vise la distribution et la commercialisation des jeux. Les deux collaborations peuvent donc coexister sans remplir la même fonction.

Une démonstration à 60 FPS ne fixe pas encore le résultat final

Les joueurs PlayStation ont déjà vu Ciri évoluer dans une présentation technique exécutée sur PS5. Dans le billet signé par le directeur du jeu Sebastian Kalemba, CD Projekt indiquait une exécution à 60 images par seconde, tout en précisant que cette séquence ne constituait pas du gameplay de The Witcher 4 lui-même.

La distinction évite d’attribuer au nouvel accord une promesse de fluidité qui n’y figure pas. Une démonstration expose des systèmes et une direction technique dans un périmètre choisi. Le jeu terminé devra les faire fonctionner avec l’ensemble de ses combats, quêtes, environnements et interactions. Aucune résolution ou aucun mode graphique final ne peut être garanti à partir de cette seule présentation.

Le billet détaillait en revanche une ambition lisible : rendre les lieux plus réactifs et leurs habitants moins figés. L’animation des foules et le chargement des décors servent ce but. Ce contexte explique pourquoi les présentations techniques ont autant attiré l’attention, sans transformer leurs résultats en fiche de performances définitive.

Ciri reste au centre du nouveau départ de la saga

La nature du projet est, elle, établie. Lors de sa révélation officielle aux Game Awards 2024, CD Projekt a présenté The Witcher IV comme un jeu de rôle solo en monde ouvert, ouvrant une nouvelle saga avec Ciri pour protagoniste. Le personnage succède ainsi à Geralt au premier plan de l’aventure.

La première bande-annonce mettait en scène un contrat dans un village menacé par un monstre, avec les croyances et les choix humains au cœur du conflit. Cette séquence était une cinématique précalculée utilisant Unreal Engine 5, pas une partie jouable. Elle donnait le ton de l’histoire et montrait notamment la chaîne et les pouvoirs de Ciri.

L’accord du 24 novembre apporte donc une information sur la manière dont ce projet sera accompagné commercialement. Le prochain détail réellement utile aux abonnés sera plus précis : quels jeux CD Projekt arriveront dans quel service PlayStation Plus, et à quelle date. Ce sont ces conditions qui permettront de mesurer ce que le partenariat change dans leur bibliothèque.