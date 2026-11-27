Le patch 5.02 corrige un problème d’inventaire et plusieurs incidents liés aux mods. PC, PS5, Xbox et Switch 2 ont aussi leurs changements.

The Witcher 3 : ce correctif évite de perdre son inventaire après un changement de mods

Installer ou retirer un mod pouvait vider l’inventaire de Geralt, son coffre et même celui des marchands. CD Projekt RED annonce avoir corrigé ce problème avec le patch 5.02 de The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered, disponible depuis le 26 novembre sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. L’intérêt dépasse le seul confort visuel : plusieurs corrections touchent directement la continuité d’une partie.

Une correction ne promet pas de restituer les objets déjà perdus

Dans la liste officielle des changements du patch 5.02, le studio relie le problème d’inventaire à l’installation et à la désinstallation de mods. Il ne précise pas que les objets disparus dans une ancienne sauvegarde réapparaissent automatiquement après la mise à jour. Il faut distinguer la suppression de la cause d’un incident et la restauration de ses conséquences.

Si votre partie a déjà été affectée, conservez donc les sauvegardes encore disponibles plutôt que de les écraser en supposant que le patch réparera tout. Avant de poursuivre une longue session, vérifiez l’état de l’inventaire et du coffre dans la partie chargée. C’est ce contrôle concret qui permettra de voir où en est votre progression.

Sur Switch 2, plusieurs problèmes de mods sont visés

La version Nintendo reçoit des corrections concernant les performances et les démarrages trop longs lorsque plusieurs mods ont été téléchargés. Le studio mentionne aussi les échecs de téléchargement et les plantages à l’ouverture du menu Mods. La taille maximale autorisée augmente, sans nouvelle capacité chiffrée dans cette annonce.

Ces changements répondent à des situations différentes. Un menu qui ne s’ouvre pas, un téléchargement qui échoue et une partie devenue plus lente ne prouvent pas le même dysfonctionnement. L’intérêt du correctif est précisément de traiter plusieurs étapes de l’utilisation des mods, au lieu de limiter la correction à leur installation.

PC et consoles ont aussi leurs correctifs particuliers

Sur PC, le lancement avec des mods obsolètes doit désormais produire un avertissement et les désactiver, plutôt que provoquer le plantage décrit par le studio. Cela ne garantit pas qu’un ancien mod redevienne compatible : ses propres mises à jour restent à vérifier.

Sur PlayStation et Xbox, une correction vise les trophées et succès qui pouvaient ne pas se débloquer après le transfert d’une sauvegarde PC. La PS5 reçoit également des ajustements de synchronisation et de gestion de l’affichage. Ce sont des corrections annoncées, sans mesure de fluidité réalisée par Menow.

Le repère commun est la version 5.02 de Remastered. Vérifiez l’édition et la version installées avant d’attribuer à ce patch un changement constaté sur une autre version de The Witcher 3.