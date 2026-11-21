Retrouver une ancienne copie, épingler une phrase, recoller une capture ou nettoyer l’historique : voici ce que Windows + V peut réellement vous éviter.

Windows 11 : vous avez copié autre chose ? Win + V peut retrouver votre texte

Ctrl + V colle votre dernière copie ; Windows + V permet de choisir parmi les précédentes. L’historique doit toutefois avoir été activé avant : il ne fait pas réapparaître un texte perdu plusieurs jours plus tôt. Une fois en place, ce petit panneau évite de retourner chercher une adresse, une référence ou une capture déjà copiée.

Prenons un cas courant : vous copiez une référence de dossier, puis une adresse mail avant d’avoir collé la première. Avec l’historique actif, les deux peuvent rester disponibles. Voici cinq usages concrets, avec les limites à connaître pour ne pas en faire votre seul espace de stockage.

1. Retrouver l’avant-dernier copier-coller

Appuyez sur Windows + V. Si Windows le propose, sélectionnez Activer. Pour essayer sans donnée personnelle, copiez successivement deux phrases différentes avec Ctrl + C. Cliquez dans une zone de texte, ouvrez de nouveau Windows + V, puis sélectionnez la première phrase.

Vous devez choisir la destination avant l’élément. Par exemple, cliquez dans le corps du message plutôt que dans son champ destinataire pour éviter d’y coller la mauvaise information. Ce panneau est particulièrement pratique pour remplir un formulaire à partir de plusieurs renseignements déjà collectés.

2. Garder une formule que vous réutilisez

Sur l’élément à conserver, utilisez la commande d’épinglage du panneau. Une formule de politesse ou une référence non confidentielle devient ainsi réutilisable sans ouvrir un document annexe. Préférez un petit bloc autonome : une phrase entière est plus facile à reconnaître qu’une suite de nombres sans contexte.

L’épinglage mérite de l’attention : les éléments épinglés survivent au redémarrage et à l’effacement général de l’historique. Pour vous débarrasser d’un élément conservé, supprimez-le individuellement. Ne comptez donc pas sur un simple redémarrage pour nettoyer une information sensible.

3. Recoller une petite capture d’écran

Le raccourci Windows + Maj + S place la zone capturée dans le Presse-papiers. Vous pouvez ensuite retrouver une image compatible dans l’historique et la coller dans une application qui accepte les images. C’est utile pour comparer deux messages d’erreur ou envoyer une portion de fenêtre à un proche.

Pour un dépannage, cadrez seulement l’erreur : masquer les adresses, noms de documents et notifications évite d’envoyer des renseignements inutiles. Enregistrez aussi les captures importantes dans un dossier ; l’historique reste temporaire.

4. Supprimer une copie, sans tout perdre

Dans Windows + V, ouvrez les trois points de l’élément puis Supprimer. Effacer tout nettoie les copies non épinglées. Microsoft détaille ces commandes de gestion du Presse-papiers et ses plafonds : 25 éléments, avec une limite de 4 Mo par élément. Texte, HTML et images bitmap sont pris en charge ; une copie trop volumineuse peut manquer à la liste.

5. Choisir si les copies doivent suivre sur un autre PC

Ouvrez Paramètres → Système → Presse-papiers pour examiner la synchronisation entre appareils utilisant le même compte. Selon les options disponibles, choisissez la synchronisation automatique ou manuelle. L’activation de l’historique local n’oblige pas à vouloir retrouver ses copies sur tous ses PC.

Un exemple simple : synchroniser volontairement une adresse de site entre votre portable et votre ordinateur fixe peut être commode. Un code de connexion temporaire ou le contenu d’un document privé n’a pas le même intérêt à circuler. Contrôlez le réglage avant de copier des données sensibles, surtout sur une machine partagée. Ce panneau est un outil de collage, pas un coffre-fort ni une sauvegarde de documents.