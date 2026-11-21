Le rapport batterie de Windows distingue la charge affichée de la capacité conservée. Voici comment le créer, calculer la perte estimée et comprendre ses limites.

Windows 11 : votre PC tient moins longtemps ? Ce rapport révèle l’état de sa batterie

Windows 11 peut afficher la capacité que votre batterie conserve à pleine charge, sans installer d’application. Son rapport permet de comparer cette valeur à la capacité prévue à l’origine. C’est une première vérification utile lorsque le portable réclame sa prise de plus en plus tôt : le pourcentage affiché dans la barre des tâches ne raconte pas la même chose.

Une batterie peut annoncer 100 % tout en stockant moins d’énergie qu’à ses débuts. Ce 100 % décrit son remplissage actuel, pas sa capacité d’origine. Le rapport aide à distinguer ces deux informations avant d’attribuer toute baisse d’autonomie à Windows ou de remplacer une batterie encore utilisable.

Créer le rapport, puis ouvrir le bon fichier

Ouvrez Démarrer et saisissez Invite de commandes. Faites un clic droit sur le résultat, choisissez Exécuter en tant qu’administrateur, puis acceptez la demande de Windows. Saisissez powercfg /batteryreport et validez avec Entrée. Repérez le chemin du fichier HTML indiqué dans la fenêtre. Ouvrez ce dossier dans l’Explorateur de fichiers, puis double-cliquez sur le rapport.

Cette procédure documentée par Microsoft produit un fichier local lisible dans le navigateur. La commande ne remet pas la batterie à neuf et ne modifie pas ses réglages.

Les deux lignes à comparer

Dans la partie consacrée aux batteries installées, les libellés peuvent rester en anglais. Voici comment les lire :

Libellé du rapport Signification Exemple fictif Design capacity Capacité nominale estimée pour une batterie neuve de ce type 50 000 mWh Full charge capacity Capacité estimée à pleine charge aujourd’hui 40 000 mWh

Avec cet exemple, le calcul est 40 000 ÷ 50 000 × 100 = 80 %. La batterie conserverait environ 80 % de sa capacité nominale, soit une perte estimée de 20 %. Les deux valeurs doivent être exprimées dans la même unité. Ici, 50 000 mWh correspondent à 50 Wh.

Pour refaire le calcul avec votre PC, divisez la pleine charge par la capacité nominale, multipliez par 100, puis retranchez ce résultat à 100 pour estimer la perte. Une perte de capacité de 20 % ne garantit pas exactement 20 % d’autonomie en moins dans vos usages : luminosité, applications et charge de travail interviennent aussi.

Ce que ce chiffre permet de conclure, et ses limites

Ces données viennent du contrôleur de la batterie. Microsoft précise dans sa documentation sur le calcul du rapport de capacité que certains contrôleurs ne fournissent pas la valeur nominale ou renvoient des valeurs identiques. Un champ vide ne constitue donc pas une preuve de batterie parfaite ou défectueuse. Sans deux valeurs exploitables, ne calculez pas de taux d’usure.

Conservez le fichier avec sa date pour pouvoir comparer un prochain relevé. Un seul résultat donne un état estimé ; il ne remplace pas un diagnostic du fabricant si le PC s’éteint brutalement ou refuse de charger.

Si la capacité semble correcte, cherchez ce qui consomme

Un portable qui conserve presque toute sa capacité peut malgré tout se décharger rapidement pendant une visioconférence, un jeu ou une exportation vidéo. Dans Paramètres → Système → Alimentation et batterie, examinez l’utilisation de la batterie et le mode d’alimentation. Les réglages d’alimentation de Windows 11 permettent aussi d’ajuster l’extinction de l’écran et la mise en veille.

Pour comparer deux journées, gardez un usage aussi proche que possible : même luminosité, mêmes applications et même durée. Vous pourrez alors séparer une batterie qui stocke moins d’énergie d’un PC qui en demande simplement davantage.