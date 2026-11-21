Ancrage, affichage des tâches et bureaux virtuels : les gestes pour garder deux applications visibles et retrouver vos fenêtres sans tout réduire.

Windows 11 : vos fenêtres s’empilent ? Ces raccourcis remettent de l’ordre sur votre écran

Vous pouvez placer deux applications côte à côte et séparer vos activités sans brancher un deuxième écran. Windows 11 propose deux outils complémentaires : l’ancrage partage la surface visible, tandis que les bureaux virtuels regroupent les fenêtres par tâche. L’intérêt n’est pas d’ouvrir davantage de choses, mais de retrouver plus vite celles qui servent ensemble.

Pour rédiger un courrier à partir d’une page web, gardez les deux visibles. Pour mettre temporairement de côté une messagerie et revenir à votre dossier, utilisez un autre bureau. Ces situations ne demandent pas le même raccourci.

Commencez par deux fenêtres bien lisibles

Ouvrez les deux applications utiles, par exemple votre navigateur et votre traitement de texte. Cliquez dans la première, puis appuyez sur Windows + Z. Choisissez une disposition et la zone destinée à cette fenêtre. Sélectionnez l’autre application lorsque Windows propose de compléter l’espace restant.

Les dispositions d’ancrage de Windows évitent de redimensionner chaque bord à la souris. Pour lire un document long, deux colonnes restent souvent plus confortables que quatre petites cases. Le partage de l’écran ne crée pas de pixels supplémentaires : vérifiez que le texte demeure lisible avant de multiplier les zones.

Sans ouvrir le menu : Windows et les flèches

Sélectionnez une fenêtre puis appuyez sur Windows + flèche gauche ou Windows + flèche droite pour l’envoyer sur le côté correspondant. Vous pouvez ensuite utiliser une flèche verticale pour la déplacer dans un coin. Windows + flèche haut agrandit une fenêtre.

Un petit exercice suffit pour prendre le geste : placez le document à gauche, le navigateur à droite, puis comparez une facture à son message de confirmation sans masquer l’un par l’autre. Si l’ancrage ne se propose pas, examinez Paramètres → Système → Multitâche → Ancrer les fenêtres.

Quand tout est ouvert, affichez les fenêtres plutôt que leurs icônes

Windows + Tab ouvre l’affichage des tâches. Cliquez sur une miniature pour rejoindre la fenêtre voulue. C’est utile lorsque plusieurs documents partagent la même icône dans la barre des tâches et que leur contenu vous aide davantage que leur nom.

Depuis cette vue, vous pouvez aussi déplacer une fenêtre vers un bureau. Microsoft explique les deux méthodes dans son guide du multitâche : glisser la miniature vers le bureau voulu, ou effectuer un clic droit puis choisir Déplacer vers.

Créez un bureau pour les activités à laisser de côté

Appuyez sur Windows + Ctrl + D pour créer un bureau. Ouvrez-y les applications de la tâche correspondante, ou déplacez celles déjà ouvertes depuis Windows + Tab. Revenez à l’autre bureau avec Windows + Ctrl + flèche gauche ou droite.

Par exemple, un bureau « Dossier » accueille le document et ses références ; un bureau « Messages » garde la messagerie. Vous n’avez pas besoin de fermer puis de relancer les applications à chaque changement. Dans l’affichage des tâches, renommer les bureaux aide à éviter de confondre leur rôle.

Vous voulez… Raccourci Choisir une disposition Windows + Z Placer la fenêtre sur un côté Windows + flèche gauche ou droite Voir les fenêtres et bureaux Windows + Tab Créer un bureau Windows + Ctrl + D Changer de bureau Windows + Ctrl + flèche gauche ou droite

Fermer un bureau ne ferme pas ses applications

Avec Windows + Ctrl + F4, vous fermez le bureau actuel. Ses applications rejoignent un autre bureau disponible. Pensez donc à fermer séparément les programmes dont vous n’avez plus besoin.

Dans Paramètres → Système → Multitâche → Bureaux, vous pouvez aussi choisir si la barre des tâches et Alt + Tab montrent les fenêtres de tous les bureaux ou seulement du bureau actuel, comme l’indique la configuration des bureaux multiples. Choisir le bureau actuel rend la séparation plus nette. Elle reste visuelle : ce ne sont ni des comptes séparés ni un moyen de cacher des documents aux autres utilisateurs du même compte.