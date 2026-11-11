Windows 11 : ce réglage libère de la place sans vider vos Téléchargements

Votre PC manque de place, mais le dossier Téléchargements contient des documents à garder ? L’Assistant Stockage de Windows 11 permet de nettoyer automatiquement certains fichiers temporaires et la Corbeille. Il peut laisser les téléchargements tranquilles, à condition de vérifier une option avant de l’activer.

Le réglage à contrôler avant de lancer le nettoyage

Ouvrez Paramètres → Système → Stockage → Assistant Stockage. Repérez la règle qui fixe au bout de combien de temps Windows peut supprimer des fichiers du dossier Téléchargements et choisissez Jamais si vous voulez les conserver. D’après l’assistance Microsoft, ce dossier est épargné avec les réglages par défaut tant que vous n’avez pas configuré sa suppression.

Vérifiez séparément la Corbeille

La Corbeille a son propre délai. Avant de lancer l’Assistant Stockage, ouvrez-la si vous pensez y avoir laissé un document à récupérer. Pour décider au cas par cas, utilisez aussi la rubrique Fichiers temporaires depuis la page Stockage et relisez la liste des catégories sélectionnées avant de confirmer la suppression.

Avec OneDrive, gardez les fichiers utiles hors connexion

Un fichier OneDrive peut rester visible dans l’Explorateur alors que sa copie locale est retirée pour libérer de la place. Il faudra alors une connexion pour l’ouvrir. Avant un déplacement, faites un clic droit sur les fichiers dont vous aurez besoin et choisissez Toujours conserver sur cet appareil.

L’Assistant Stockage intervient sur le lecteur système. Si ce sont surtout des jeux ou des vidéos installés sur un autre disque qui prennent de la place, sélectionnez ce lecteur dans les paramètres de stockage pour voir les catégories qui occupent réellement l’espace.