Le prototype npu-render confie une partie du rendu du bureau Windows à un NPU Intel. Sa démonstration est réelle, mais la fluidité reste très limitée.

Ils font afficher Windows 11 par sa puce dédiée à l’IA, mais à seulement 2 ou 3 images par seconde

Le bureau de Windows 11 peut-il être dessiné par le NPU, la puce spécialisée dans les calculs d’IA, plutôt que par le processeur graphique ? Le projet ouvert npu-render s’est attaqué à cette question. Son prototype affiche réellement des fenêtres sur une machine Intel, mais il reste loin d’une utilisation confortable : ses auteurs rapportent seulement deux à trois actualisations vérifiées de l’écran par seconde.

Le résultat est intéressant précisément parce qu’il montre ce qui fonctionne et ce qui bloque. Il ne s’agit ni d’un nouveau mode de Windows proposé par Microsoft, ni d’une méthode prête à accélérer les jeux.

Le bureau change de moteur, pas les applications

Dans Windows, le gestionnaire de fenêtres compose l’image finale du bureau à partir des fenêtres ouvertes. npu-render intercepte une partie de ce travail graphique et l’exécute sur un NPU Intel par l’intermédiaire d’OpenVINO. Explorateur de fichiers, menu Démarrer ou Bloc-notes restent les applications habituelles : l’expérience porte sur la fabrication de l’image qui les réunit à l’écran.

Le dépôt original décrit un prototype de recherche dont l’état documenté remonte au 22 octobre. Toutes les mesures présentées concernent un seul ordinateur portable Intel Panther Lake. Ce périmètre est bien plus étroit qu’une compatibilité avec tous les PC équipés d’une puce d’IA.

Démonstration : labscommunity/npu-render, licence Apache 2.0. L’animation est accélérée trois fois.

Pourquoi la démonstration ne prouve pas un gain de performances

L’objectif est de 30 actualisations par seconde ; le prototype en vérifie deux à trois. Dans l’enregistrement intégré ci-dessus, le bureau calculé en 1 024 × 768 pixels est agrandi pour l’affichage. Le mouvement visible ne doit pas être pris pour une mesure à vitesse réelle : l’animation est lue trois fois plus vite.

Deux ou trois images par seconde, cela signifie qu’un déplacement de fenêtre reste découpé en quelques étapes visibles. Les effets de flou peuvent prendre plusieurs secondes à calculer. La difficulté ne consiste donc plus seulement à obtenir une image correcte, mais à la renouveler assez vite pour que la souris et les fenêtres répondent naturellement.

Le GPU n’a d’ailleurs pas complètement disparu de la chaîne : il intervient encore pour présenter à l’écran la fenêtre qui reflète les images produites par le NPU. Aucun gain d’autonomie ni accélération de jeu n’est démontré par cette expérience.

Un terrain d’essai, pas un réglage à activer sur son PC principal

Le projet réclame un environnement de développement, des droits administrateur et un mode de signature de test des pilotes. Ce niveau d’intervention dépasse largement l’installation d’une application ordinaire. Il n’y a pas de bouton équivalent dans les paramètres de Windows.

Son intérêt pour les utilisateurs est surtout de rendre une distinction tangible : le nombre de puces capables de calculer dans un ordinateur augmente, mais elles ne sont pas interchangeables. Réserver une unité aux modèles d’IA ne la transforme pas automatiquement en bon moteur graphique. Ici, la preuve porte sur la possibilité de transférer une tâche ; la fluidité reste à construire.

Image à la une : illustration. Démonstration et données : labscommunity/npu-render.