Compte Google ou iCloud, numéro, quota et chiffrement : les contrôles à faire avant de changer de téléphone ou de réinstaller WhatsApp.

Une conversation encore visible sur votre téléphone ne prouve pas que vous pourrez la récupérer après une panne ou un changement d’appareil. Sur WhatsApp, il faut vérifier la dernière sauvegarde réussie, le compte utilisé et l’accès à sa protection. Le contrôle prend quelques minutes ; il doit précéder l’effacement de l’ancien téléphone, pas suivre la disparition de vos messages.

Le guide publié par Webmasto le 25 novembre remet ces démarches en perspective. Pour les utiliser en France, voici les distinctions à connaître entre sauvegarde, restauration et transfert, ainsi que les réglages documentés par WhatsApp.

Identifiez d’abord où votre copie est enregistrée

Dans WhatsApp, ouvrez les paramètres, puis Discussions > Sauvegarde des discussions. Regardez la date de la copie, son état et le compte associé. Plusieurs comptes Google sur un même Android peuvent rendre une sauvegarde difficile à retrouver si vous ne vous souvenez plus de celui qui a servi à la créer.

Sur Android, la sauvegarde dans un compte Google dépend notamment d’un compte activé, des services Google Play et de suffisamment d’espace libre. WhatsApp précise qu’il faut aussi de la place sur le téléphone et une connexion stable pour créer la copie. Le guide officiel de sauvegarde prévoit une copie manuelle avec le bouton Sauvegarder, dans cette rubrique.

Sur iPhone, le circuit habituel passe par iCloud et le compte Apple. Ne supposez donc pas qu’un compte Google retrouvé suffira à restaurer automatiquement une sauvegarde Android sur un iPhone. Un changement de système demande une procédure de transfert adaptée aux deux appareils : notre guide de migration détaille ce parcours, distinct des réglages de sauvegarde examinés ici.

Contrôlez le compte, le numéro et les accès

WhatsApp indique que les sauvegardes Google sont liées au numéro de téléphone et au compte qui ont servi à les créer. Avant le départ de l’ancien appareil, vérifiez que vous pouvez encore accéder à ce compte et recevoir la vérification du numéro utilisé.

Cette précaution est particulièrement utile quand un changement de téléphone accompagne un changement de carte SIM, d’adresse de connexion ou de numéro. Faites ces opérations dans un ordre maîtrisé et gardez l’ancien téléphone disponible jusqu’à la vérification des discussions sur le nouveau.

Une sauvegarde peut aussi être trop ancienne pour contenir les échanges que vous cherchez. Comparez sa date à vos messages récents. Si l’historique est complet sur votre téléphone, lancez une sauvegarde actualisée et attendez sa réussite avant de préparer sa cession.

La place libre du téléphone et le quota en ligne sont distincts

Les sauvegardes WhatsApp sur Android sont comptabilisées dans le stockage du compte Google. La documentation Google rappelle que cet espace est partagé avec Gmail, Drive et Photos. Un compte standard dispose d’un maximum de 15 Go sans frais : ce n’est pas une réserve de 15 Go exclusivement attribuée à WhatsApp.

Vous pouvez réduire le poids d’une prochaine copie en désactivant Inclure les vidéos dans les réglages de sauvegarde. Cela signifie toutefois que ces vidéos ne feront pas partie de cette copie : conservez celles qui comptent pour vous par un autre moyen avant de les exclure.

Supprimer la sauvegarde en ligne pour récupérer quelques gigaoctets n’est pas une opération anodine. Si vous perdez l’appareil ou réinstallez l’application avant de disposer d’une nouvelle copie récupérable, l’ancien historique peut ne plus être disponible. Mieux vaut examiner les contenus et la capacité nécessaire avant de supprimer la seule copie connue.

Le chiffrement protège la sauvegarde, mais sa clé se prépare

Le chiffrement de vos échanges et celui d’une copie conservée dans le cloud sont deux réglages à distinguer. Pour les sauvegardes Google, WhatsApp propose une protection de bout en bout. Elle peut reposer sur une clé d’accès, un mot de passe ou une clé de chiffrement à 64 chiffres, suivant les options affichées.

La documentation sur cette protection précise qu’une nouvelle clé d’accès ou la désactivation du chiffrement ne déverrouille pas une ancienne copie chiffrée. Pour la restaurer, il faut l’accès à la protection qui lui correspond.

Si vous avez oublié le mot de passe mais pouvez toujours ouvrir WhatsApp, l’application prévoit une procédure pour le modifier. En revanche, la page d’aide consacrée à l’oubli du mot de passe indique que WhatsApp ne peut pas vous renvoyer ce secret ni restaurer la copie à votre place lorsque vous n’avez plus les accès nécessaires.

Une restauration incomplète ne demande pas forcément un nouveau départ

Les messages et les médias ne reviennent pas nécessairement au même instant. WhatsApp explique que les discussions sont restaurées d’abord, puis les photos et vidéos en arrière-plan. Gardez une connexion stable et une alimentation suffisante avant de conclure à une perte de fichiers.

Si des discussions manquent ou si vous cherchez encore à récupérer une ancienne copie, évitez de créer machinalement une sauvegarde de votre historique vide ou incomplet. Une nouvelle sauvegarde remplace la précédente pour le même numéro. L’assistance officielle insiste sur cette différence entre un problème de création et une restauration encore en cours.

Le nouveau stockage WhatsApp reste un choix en cours de test

WhatsApp développe aussi son propre stockage dans le cloud, avec des sauvegardes chiffrées de bout en bout. La fonction n’est pas nécessairement présente sur votre compte. Notre point sur l’option de 2 Go gratuits détaille cette piste distincte du guide de vérification.

N’effacez pas une copie fonctionnelle pour faire apparaître un nouveau fournisseur. Avant de changer de solution ou de remettre votre ancien appareil, le résultat à contrôler reste le même : vos discussions importantes et leurs médias sont présents, et vous savez avec quel compte et quelle protection les récupérer.