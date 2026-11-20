Le même groupe WhatsApp pourrait bientôt afficher le même décor chez tous ses membres. Une option repérée dans la bêta Android permet de partager le fond d’écran et la couleur des bulles, au lieu de personnaliser uniquement son propre affichage. Le test concerne une partie des utilisateurs : ce n’est pas une fonction annoncée comme disponible pour tout le monde en France.

La différence se joue au moment d’appliquer le thème

Les observations publiées le 20 novembre par WABetaInfo sur les thèmes partagés concernent notamment la bêta Android 2.26.46.8. Dans une conversation, le menu du thème propose à certains testeurs d’appliquer leur choix à tous. Le destinataire reçoit alors le même fond et les mêmes couleurs, sans les régler lui-même. Les conversations individuelles comme les groupes sont concernées.

Un exemple permet de voir l’intérêt : un groupe familial consacré à un anniversaire pourrait adopter la même photo de fond. Mais ce choix devient collectif. Il faut donc distinguer le plaisir de personnaliser sa propre messagerie du fait de changer l’écran des autres participants.

Ouvrez la conversation, puis son menu et la rubrique consacrée au thème. Choisissez un décor et regardez si une option propose explicitement de le partager avec tous les participants. Avant de confirmer, vérifiez la portée du changement : vous seul ou toute la conversation.

Ces étapes décrivent l’interface de test observée ; les nouveaux libellés français exacts n’ont pas été vérifiés. Si aucune proposition de partage n’apparaît, la présence du menu des thèmes ne prouve pas que vous disposez de la nouveauté.

Dans le test, un message dans la conversation indique qui a changé le décor. Un membre peut ensuite le modifier à son tour. Ce détail compte davantage que le nombre de couleurs : un groupe peut vite devenir illisible si plusieurs personnes changent son apparence sans se concerter.

Une photo personnelle ne se choisit pas comme un fond générique

Avant de partager une image familiale, demandez-vous si tous les membres doivent la voir au quotidien. Une photo amusante pour deux amis ne convient pas nécessairement à un groupe de travail ou à une discussion qui rassemble des connaissances éloignées. Choisir un fond peu chargé peut aussi aider à conserver un bon contraste avec les messages.

Pour savoir si cela vaut la peine d’essayer, la question pratique est simple : souhaitez-vous reconnaître plus vite ce groupe ou seulement décorer votre propre téléphone ? Dans le second cas, un réglage personnel suffit. Le thème partagé n’apporte de valeur que si les participants veulent réellement cette présentation commune.

Faut-il installer la bêta pour l’obtenir ?

Aucune date de disponibilité générale n’est donnée. L’article de suivi évoque une extension progressive aux testeurs : le numéro de version n’assure pas l’activation sur un compte précis. Installer une version de test uniquement pour ce changement esthétique ne garantit donc pas de le voir apparaître. Vous pouvez attendre son arrivée dans votre application habituelle et vérifier alors la portée proposée avant d’appliquer un nouveau décor.