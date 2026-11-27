La bêta Android permet à certains utilisateurs de créer des stickers sonores depuis une vidéo. Le destinataire choisit quand les écouter.

WhatsApp teste des stickers avec du son : ils restent muets tant que vous ne touchez pas

Un sticker WhatsApp peut désormais contenir une petite bande-son dans la bêta Android. Le détail rassurant pour les conversations de groupe : il reste muet à la réception. Selon l’observation publiée par WABetaInfo le 25 novembre, il faut toucher son icône audio pour l’écouter.

La création commence par une vidéo

Dans le clavier des stickers, les comptes concernés peuvent créer un autocollant à partir d’une vidéo, puis utiliser le bouton audio de l’éditeur. Plusieurs choix sont proposés : garder le son original, sélectionner un effet, importer une piste ou enregistrer une note vocale.

Le résultat conserve la forme compacte d’un sticker animé. Il peut par exemple associer une réaction visuelle et une courte réplique, sans envoyer séparément une animation et un message vocal.

La lecture demande une action du destinataire

Un petit symbole signale la présence du son. Après un appui, la piste est jouée trois fois en boucle, puis s’arrête. La version compatible identifiée est 2.26.47.1, mais l’activation reste limitée à certains testeurs. WhatsApp n’a pas annoncé de date pour tous les comptes.

Image : illustration.