WhatsApp commence à porter ses groupes de 1 024 à 1 500 participants, sans bouton à activer. Cela représente 476 places supplémentaires dans une même conversation. Le changement est signalé sur Android et iPhone, mais son déploiement progressif signifie que deux administrateurs peuvent encore voir des limites différentes.

Pour un club, une association ou une grande communauté scolaire, cette capacité peut éviter de partager les mêmes informations dans plusieurs groupes. Pour les autres utilisateurs, elle ne change pas le fonctionnement d’une conversation de quelques dizaines de personnes : personne ne sera ajouté automatiquement parce que le plafond augmente.

Une capture montre le nouveau plafond, mais tous les comptes ne l’ont pas

Le relevé publié le 19 novembre s’appuie sur des essais d’utilisateurs et une capture de l’interface. Il indique que la capacité supplémentaire arrive automatiquement sur les groupes existants lorsque le compte reçoit la modification. Ce n’est pas une manipulation à effectuer dans les réglages du téléphone.

Capture de l’interface relevée par WABetaInfo.

Un point important demeure : le centre d’aide de WhatsApp sur la création des groupes mentionne encore 1 024 membres au moment de notre vérification. Il n’y a pas de date officielle garantissant l’accès à 1 500 participants pour tous les comptes français.

Ce que vous pouvez vérifier sans perturber votre groupe

Vérifiez la mise à jour de l’application dans l’App Store ou le Play Store. Les signalements concernent les versions récentes, mais une mise à jour ne force pas nécessairement l’activation côté service. Ouvrez les informations de votre groupe. Contrôlez d’abord que vous êtes bien administrateur avant de chercher à gérer les participants. Lors d’un ajout réellement nécessaire, regardez la capacité proposée. N’invitez pas de personnes simplement pour tester la limite. Si le groupe reste limité à 1 024, conservez-le. Aucune procédure publiée ne promet de débloquer immédiatement les places supplémentaires.

Supprimer puis recréer le groupe ne constitue pas une solution démontrée. Cette opération aurait surtout pour effet de disperser les échanges et les liens déjà partagés. L’absence de la nouvelle capacité sur votre compte n’établit pas une panne du smartphone.

Groupe et Communauté : ne confondez pas les plafonds

L’augmentation concerne les conversations de groupe, y compris celles organisées au sein d’une Communauté. Une Communauté réunit plusieurs espaces ; elle n’est pas elle-même une conversation unique de 1 500 personnes. Le groupe d’annonces obéit également à ses propres règles.

Pour choisir une organisation, partez de ce que les membres doivent faire. Un seul grand groupe facilite une discussion commune, mais un sujet local peut se retrouver au milieu de centaines de messages sans rapport avec lui. Plusieurs groupes spécialisés restent parfois plus lisibles, même quand il devient techniquement possible de tout réunir.

476 places de plus ne règlent pas la modération

Avant d’ouvrir davantage votre groupe, précisez qui peut ajouter des membres et ce qui doit y être partagé. Pour une association, séparer une annonce générale d’une discussion d’organisation évite aux personnes venues chercher une date de devoir suivre tout le travail préparatoire.

Enfin, ne diffusez pas publiquement un lien d’invitation en pensant que seules les personnes auxquelles vous l’avez envoyé pourront l’utiliser : un destinataire peut le transmettre. Le plafond augmente la capacité du groupe, pas le contrôle que vous exercez sur la circulation de ce lien.