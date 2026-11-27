Après les bêtas, WhatsApp annonce le déploiement mondial sur Android et iPhone. L’envoi peut être prévu de 10 minutes à 14 jours plus tard.

WhatsApp déploie les messages programmés : ils partent même si votre téléphone est éteint

Écrire le soir et envoyer le lendemain matin devient une fonction grand public de WhatsApp. Dans son annonce officielle du 25 novembre, le service lance le déploiement mondial des messages programmés. Après les versions bêta, l’accès s’élargit progressivement sur Android et iPhone dans les semaines à venir.

De 10 minutes à 14 jours d’avance

Rédigez le message, puis maintenez le bouton d’envoi pour choisir une date et une heure. La fenêtre va de 10 minutes à 14 jours. Textes, photos et vidéos sont concernés, dans les conversations individuelles et les groupes.

Les messages à venir restent consultables et peuvent être supprimés avant l’envoi. Le destinataire reçoit un message ordinaire, sans indication de programmation.

La batterie du téléphone ne bloque pas l’envoi

WhatsApp confirme que l’envoi aura lieu même si le téléphone est éteint ou déchargé. Le chiffrement de bout en bout reste appliqué. Cette précision permet de préparer un message sans devoir laisser l’application ouverte jusqu’à l’heure choisie.

Le déploiement annoncé est progressif : l’absence de l’option sur votre compte ne signifie pas une panne. Mettez l’application à jour et vérifiez de nouveau son apparition ; l’annonce ne donne pas de date de réception individuelle.

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