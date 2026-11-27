Écrire le soir et envoyer le lendemain matin devient une fonction grand public de WhatsApp. Dans son annonce officielle du 25 novembre, le service lance le déploiement mondial des messages programmés. Après les versions bêta, l’accès s’élargit progressivement sur Android et iPhone dans les semaines à venir.
De 10 minutes à 14 jours d’avance
Rédigez le message, puis maintenez le bouton d’envoi pour choisir une date et une heure. La fenêtre va de 10 minutes à 14 jours. Textes, photos et vidéos sont concernés, dans les conversations individuelles et les groupes.
Les messages à venir restent consultables et peuvent être supprimés avant l’envoi. Le destinataire reçoit un message ordinaire, sans indication de programmation.
La batterie du téléphone ne bloque pas l’envoi
WhatsApp confirme que l’envoi aura lieu même si le téléphone est éteint ou déchargé. Le chiffrement de bout en bout reste appliqué. Cette précision permet de préparer un message sans devoir laisser l’application ouverte jusqu’à l’heure choisie.
Le déploiement annoncé est progressif : l’absence de l’option sur votre compte ne signifie pas une panne. Mettez l’application à jour et vérifiez de nouveau son apparition ; l’annonce ne donne pas de date de réception individuelle.
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Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.