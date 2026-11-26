WhatsApp prépare des forfaits eSIM de voyage sur Android. Achat, installation et activation sont évoqués, mais le service reste indisponible.

WhatsApp prépare des forfaits eSIM pour voyager : ce que révèlent les premiers écrans

WhatsApp prépare un outil pour acheter un forfait internet de voyage directement dans la messagerie. Les éléments repérés sur Android décrivent la recherche d’une destination, l’installation d’une eSIM et le suivi des données restantes. Pour un départ à l’étranger, cela pourrait réunir plusieurs démarches dans une application déjà utilisée au quotidien.

La fonction reste en développement. Installer la version bêta ne permet pas actuellement de souscrire ce forfait. WABetaInfo rapporte sa découverte le 26 novembre dans la version Android 2.26.47.4 et attribue le service à 1GLOBAL.

Une eSIM à choisir selon le voyage

L’interface en préparation permettrait de rechercher un pays et de parcourir plusieurs catégories de destinations. Des enveloppes de données fixes et des offres présentées comme illimitées sont évoquées. Le tarif, la durée de validité et les conditions exactes de ces offres restent à connaître.

La première question, au moment de comparer un forfait, sera celle de sa couverture. Un abonnement pour un seul pays peut suffire pour un séjour sur place. Un itinéraire avec plusieurs frontières demande de vérifier chaque destination incluse. Le mot « mondial » ne donne pas à lui seul la liste des réseaux accessibles ni les volumes utilisables.

Le même contrôle s’appliquera aux offres illimitées. Il faudra connaître les éventuelles limites de débit ou de partage de connexion, puis comparer le prix total avec les données déjà comprises dans son abonnement habituel. Les éléments découverts ne permettent pas encore ce calcul.

Une activation prévue à l’arrivée

Un second examen du code, publié le 25 novembre par Android Authority dans la version 2.26.47.10, retrouve des messages liés à l’installation et à l’activation au moment où le téléphone rejoint un réseau du pays choisi. Des alertes de fin de forfait et de faible volume restant sont également prévues.

Ce démarrage à destination aurait un intérêt pratique. La période d’utilisation pourrait commencer au bon moment, après la préparation du profil avant le départ. Il faudra toutefois lire la règle de déclenchement de chaque offre lorsque le service sera présenté officiellement.

La connexion utilisée par WhatsApp et le numéro associé à son compte sont deux éléments distincts. Ajouter un accès mobile pour voyager ne demande pas nécessairement de changer le numéro avec lequel ses proches écrivent déjà. L’éventuelle attribution d’un second numéro par cette future offre devra être confirmée dans ses conditions définitives.

Les téléphones compatibles restent à préciser

Les textes repérés prévoient des erreurs pour les téléphones sans prise en charge eSIM, les appareils verrouillés à un opérateur ou ceux qui ne peuvent plus ajouter de profil. Une version récente d’Android est également mentionnée, sans seuil exact publié.

La présence du menu dans du code de travail ne fournit donc ni une liste de modèles acceptés ni un calendrier français. Aucun prix, aucune date d’ouverture et aucune couverture définitive ne sont établis par ces découvertes. Pour un voyage imminent, il faut préparer sa connexion avec les offres actuellement souscriptibles. Le projet WhatsApp sera surtout à réexaminer quand ses destinations, ses conditions et son coût pourront être confrontés à un trajet réel.