WhatsApp confirme l’achat et l’installation d’une eSIM de voyage dans l’application. Le déploiement doit commencer dans certains pays, sans calendrier français annoncé.

WhatsApp ne se contente plus de préparer des eSIM de voyage : la fonction est officiellement annoncée. Le 26 novembre, la messagerie a confirmé qu’il sera possible d’acheter et d’installer un forfait de données international sans quitter l’application. Le compte WhatsApp conservera son numéro habituel, mais le lancement ne sera pas simultané partout.

Cette annonce marque une étape depuis les premiers écrans et indices repérés dans les versions Android. Nous disposons désormais d’un engagement public de l’entreprise, avec plusieurs partenaires nommés. Les tarifs et la disponibilité française restent cependant à préciser.

Ce que WhatsApp vient de confirmer

Dans son billet officiel du 26 novembre, WhatsApp présente un parcours d’achat et d’installation d’une eSIM de données en quelques gestes dans la messagerie. L’objectif est de disposer d’un accès internet à l’étranger sans devoir chercher une carte locale à l’arrivée.

L’entreprise cite Jio, Smart Axiata, Smart Communications et Verizon parmi ses partenaires. Elle annonce un début de déploiement prochain dans certains pays, et précise que l’option apparaîtra dans l’application lorsqu’elle sera disponible pour l’utilisateur. Elle ne publie pas dans ce billet de liste complète des marchés de départ.

La présence de ces opérateurs ne signifie donc pas que tous leurs clients peuvent immédiatement acheter une eSIM WhatsApp. Il faut distinguer le pays dans lequel le service est proposé et les destinations que chaque forfait permettra de couvrir. Ces deux listes ne sont pas interchangeables.

Votre numéro WhatsApp restera le même

La conservation du numéro est explicitement mise en avant par l’annonce. Vos proches pourront continuer à vous écrire au même compte pendant le voyage. Acheter une connexion de données ne signifie pas créer un nouveau profil de messagerie ni demander à ses contacts d’enregistrer un second numéro.

Cela ne permet pas pour autant de conclure que le forfait inclura des appels téléphoniques classiques, des SMS ou un nouveau numéro mobile. Le produit décrit officiellement est une eSIM de données. Les services inclus devront être vérifiés dans l’offre choisie.

1GLOBAL, Android et iOS : ce que complète le suivi spécialisé

WABetaInfo rapporte une arrivée sur Android et iOS et mentionne aussi 1GLOBAL parmi les partenaires. Son suivi décrit une future entrée dans les paramètres du compte ainsi qu’une activation à destination. Ces précisions complètent le billet officiel, plus court, sans fournir de date française.

Le statut a donc changé : il ne s’agit plus seulement d’une fonction envisagée à partir de code en développement. Android Authority a d’ailleurs actualisé son enquête le 26 novembre à 14 h 11, heure de l’Est américain, soit 20 h 11 à Paris, pour signaler la confirmation de WhatsApp.

Ce qu’il faudra vérifier avant le départ

Pour préparer un voyage, attendez de voir une offre réellement accessible sur votre téléphone. Vérifiez sa destination, sa durée de validité, son volume de données et le moment où elle commence à être décomptée. Sans prix ni conditions commerciales complètes, on ne peut pas encore dire si elle sera plus intéressante que votre abonnement actuel.

L’annonce rend le projet concret ; elle ne constitue pas une ouverture générale en France. Pour un départ imminent, mieux vaut conserver une solution déjà disponible plutôt que compter sur l’apparition prochaine d’un menu.