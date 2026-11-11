Waze peut désormais signaler votre vélo aux automobilistes : ce qu’il faut activer sur Garmin

Une montre Garmin ou un compteur Edge compatible peut désormais aider les automobilistes à repérer un cycliste dans Waze. Les deux entreprises ont officialisé le 10 novembre les alertes reposant sur Garmin LiveTrack. Leur déploiement est annoncé dans le monde entier sur Android et iOS, ce qui inclut le public français.

Le principe repose sur un choix du cycliste : partager temporairement sa présence pendant une sortie. Waze ne détecte donc pas tous les vélos autour d’une voiture, et la montre ne devient pas un radar anticollision. Ce sont les limites à garder en tête pour comprendre cette nouvelle fonction de sécurité.

Le cycliste doit d’abord autoriser le partage

Dans son communiqué, Garmin précise les éléments nécessaires : un compteur Edge ou une montre compatible, un smartphone compatible et l’application Garmin Connect. Le partage utilise LiveTrack pendant une activité de cyclisme en extérieur.

Posséder seulement une montre GPS ne suffit donc pas. Il faut activer le suivi puis consentir, depuis Garmin Connect, au partage destiné à Waze. L’annonce ne fournit pas une liste exhaustive des références prises en charge : mieux vaut vérifier l’option proposée pour son appareil plutôt que considérer toutes les Garmin comme compatibles.

LiveTrack est une fonction gratuite. Elle permet déjà de transmettre des informations de suivi à ses proches ; la nouveauté est l’utilisation de cette présence pour informer des conducteurs qui ne font pas partie de ces contacts. Les deux usages ne donnent pas nécessairement accès aux mêmes informations.

Dans Waze, une icône mobile et une alerte de proximité

Waze explique que le cycliste participant peut apparaître sous forme d’une icône qui se déplace en temps réel. Une notification avertit aussi le conducteur lorsqu’un cycliste se trouve à proximité. L’objectif est de l’inciter à ralentir et à partager la route avec davantage d’attention.

Le conducteur utilise son application de navigation habituelle. Il n’a pas besoin de posséder un compteur Garmin pour recevoir l’information. En revanche, une personne qui roule sans appareil compatible, qui n’a pas lancé LiveTrack ou qui n’a pas choisi ce partage ne devient pas visible grâce à cette collaboration.

L’absence d’icône ne signifie donc jamais qu’il n’y a aucun cycliste sur la route. C’est particulièrement important avant un dépassement ou à l’approche d’un virage : l’application ajoute une information disponible, elle ne remplace pas l’observation de la circulation.

Un partage limité à la sortie, sans identité affichée

Garmin indique que les informations personnelles du cycliste ne sont pas affichées dans Waze. Le partage est temporaire et lié à la session ; Google précise que les alertes s’arrêtent lorsque la sortie se termine sur l’appareil Garmin. Il ne s’agit pas d’un accès permanent du public au profil du sportif.

Les premières références à cette fonction avaient été repérées dans l’application avant l’annonce. La différence est désormais son passage au déploiement officiel. Comme pour une distribution progressive, son absence immédiate sur un téléphone ne prouve pas qu’un autre menu caché doit être forcé.

Pour essayer la fonction, le contrôle utile consiste à mettre à jour ses applications, ouvrir les réglages de suivi disponibles pour son appareil et examiner le consentement proposé avant la sortie. Si l’option manque, vérifier la compatibilité auprès de Garmin est préférable à l’activation de partages sans rapport avec Waze.

Photo : Garmin / Waze, recadrage Menow.