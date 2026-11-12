Waze : ces commandes à taper dans la recherche peuvent dépanner votre GPS

Dans Waze, la barre de recherche peut aussi recevoir quelques commandes qui agissent sur l’application. Certaines aident à retrouver des coordonnées ou à corriger une voix qui prononce mal les indications. Elles sont à essayer à l’arrêt et leur comportement peut changer avec la version de Waze.

Afficher les coordonnées ou ajuster les infos trafic

La commande ##@coord affiche les coordonnées de votre position sur la carte dans les versions qui la prennent en charge. C’est utile pour donner un point de rendez-vous quand l’adresse est imprécise. La commande ##@traffic change l’affichage des informations de circulation supplémentaires. Elle agit sur la carte et les indications que vous voyez.

Ces commandes sont recensées dans le guide de SlashGear consacré à la barre de recherche de Waze. Saisissez la commande entière, avec les caractères du début. Si votre version ne réagit pas, revenez aux options normales de l’application.

Que faire quand la voix prononce mal une route ?

La commande ##@cctts vide le cache de synthèse vocale, ce qui permet à l’application de recréer ses annonces. Elle a surtout du sens si une prononciation erronée revient sur le même trajet. Si toute la navigation est muette, commencez par vérifier le volume, la sortie Bluetooth et la voix sélectionnée dans Waze.

Une autre commande permet une réinitialisation plus large de l’application. Elle peut effacer les réglages locaux. Gardez-la pour un problème persistant et vérifiez votre accès au compte avant toute réinitialisation.

Visuel Menow. Reconstitution de la navigation sur un téléphone à bord d’une voiture.