Sevagoth Prime et Hydroid Prime sont de retour dans la sélection de Résurgence Prime de Warframe. L’annonce relayée le 26 novembre remet ces deux versions à l’honneur, mais leur présence à l’affiche ne signifie pas qu’elles sont offertes instantanément à tous les joueurs. La distinction essentielle se trouve dans les noms de deux ressources : Aya et Regal Aya.

Aya donne accès au parcours de fabrication

Le guide officiel de Résurgence Prime présente une voie qui consiste à obtenir des reliques, puis les éléments nécessaires à la fabrication. L’Aya peut notamment être gagné dans des missions du Néant et grâce à des mises à prix. Il sert ensuite à obtenir des reliques auprès de Varzia.

Posséder une relique n’équivaut donc pas à posséder déjà la Warframe représentée dans la sélection. Il reste à accomplir les étapes d’ouverture et de fabrication. Pour un joueur qui revient après une pause, c’est la différence la plus utile à retenir : l’Aya est une ressource d’accès à ce parcours, pas un bouton qui ajoute directement un Prime complet à l’arsenal.

De la relique à la Fonderie, plusieurs étapes restent nécessaires

Le parcours décrit par Digital Extremes passe par les missions de Fissures du Néant. Il faut y réunir 10 réactifs pour ouvrir la relique et obtenir une récompense. Le guide précise qu’en escouade, il est aussi possible de choisir parmi les récompenses des autres participants.

Les schémas et les ressources sont ensuite utilisés à la Fonderie. Selon les éléments obtenus, plusieurs fabrications peuvent être nécessaires avant l’assemblage final. Avant de consacrer une session à cette rotation, regardez donc les pièces qui vous manquent réellement. Un inventaire déjà partiellement rempli ne demande pas le même parcours qu’une collection commencée de zéro.

Regal Aya correspond à l’accès direct

Le Regal Aya, lui, est une monnaie achetée permettant d’obtenir directement les éléments concernés de la sélection. Les Prime ainsi acquis comprennent un emplacement d’inventaire et l’amélioration indiquée par le programme. Cela ne transforme pas l’Aya gagné en jouant en Regal Aya : les deux noms proches recouvrent des usages différents.

Certains accessoires cosmétiques Prime sont réservés aux offres payantes. Ils ne doivent pas être présentés comme des récompenses obtenues par le même parcours de fabrication que les Warframes. Pour qui veut surtout jouer avec Sevagoth Prime ou Hydroid Prime, l’objectif utile est d’identifier le contenu jouable recherché avant de s’intéresser à l’ensemble des objets exposés.

Enfin, la sélection est une rotation. Vérifiez celle affichée dans le jeu avant de dépenser une ressource : cet article décrit le retour annoncé, sans avancer une date de fin qui ne serait pas confirmée ici.