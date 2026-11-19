Vous revendez votre Galaxy ? One UI 9.5 préparerait une protection pour vos données

Samsung préparerait une option d’effacement renforcé avant de céder son Galaxy. Des textes repérés dans One UI 9.5 décrivent une fonction « Secure erase », destinée à réécrire le stockage après suppression des données. La découverte reste toutefois une fonction en développement : elle ne constitue ni une annonce de disponibilité en France, ni une garantie mesurée de protection supplémentaire. Pour une vente aujourd’hui, la réinitialisation d’usine reste la procédure documentée par Samsung.

Ce que les textes de One UI 9.5 révèlent réellement

L’analyse des ressources de One UI 9.5 publiée le 18 novembre relève une case à cocher et plusieurs avertissements consacrés à cet effacement. Le texte prévoit de supprimer puis d’écraser les données afin d’empêcher leur récupération, y compris par des méthodes professionnelles. C’est la promesse inscrite dans le logiciel, pas le résultat d’un test indépendant.

La preuve se trouve dans les libellés du logiciel

Les identifiants main_clear_data_erase_checkbox_text et main_clear_data_erase_info_warning_item1 , publiés dans cette analyse, correspondent respectivement à la case « Secure erase » et à l’avertissement sur l’impossibilité d’arrêter l’opération. Il s’agit de ressources de code : aucune capture d’un réglage utilisable n’établit encore sa disponibilité.

Point repéré Conséquence annoncée Ce qui reste inconnu Option d’effacement renforcé Réécriture du stockage du téléphone Fonctionnement technique et efficacité mesurée Opération irréversible Aucune interruption ou annulation prévue une fois lancée Comportement en cas d’incident Traitement potentiellement long Téléphone indisponible pendant l’opération Durée selon le modèle et sa capacité Avertissement sur la batterie Charge suffisante nécessaire ; échauffement possible Seuil de charge exigé

Aucun chemin de réglage en français, calendrier français ou catalogue de modèles compatibles n’est établi par cette découverte. Il serait donc prématuré de donner des instructions pour activer cette option.

Une réinitialisation actuelle n’est pas un simple nettoyage de galerie

La nouveauté ne signifie pas que les Galaxy récents conservent aujourd’hui vos photos en clair après une remise à zéro. La documentation technique d’Android impose le chiffrement par fichiers aux appareils lancés avec Android 10 ou une version ultérieure. Des fichiers peuvent être protégés par des clés différentes, et l’accès aux données personnelles dépend aussi du déverrouillage de l’appareil.

Chiffrement et réécriture du stockage répondent à deux mécanismes distincts. Le premier rend des données illisibles sans les clés appropriées ; le second cherche à remplacer ce qui est enregistré. Une mention de réécriture ne suffit cependant pas à connaître sa mise en œuvre sur la mémoire du téléphone. Sans documentation et vérification supplémentaires, on ne peut pas chiffrer le bénéfice de cette option par rapport à la procédure existante.

Pour le vendeur, la distinction utile est plus immédiate : supprimer quelques photos, désinstaller ses applications ou redémarrer le téléphone ne prépare pas l’appareil comme une restauration d’usine. Il faut aussi s’assurer que les éléments à conserver existent bien ailleurs avant toute opération irréversible.

Si vous vendez votre Galaxy maintenant, procédez dans cet ordre

La procédure française de Samsung explique la réinitialisation et la protection contre la remise à zéro. Les intitulés peuvent varier avec la version du logiciel.

Vérifiez votre sauvegarde. Conservez les photos, vidéos et documents nécessaires. Ouvrez quelques fichiers depuis leur destination pour vérifier que vous n’avez pas simplement déplacé des raccourcis. Pensez également aux données que chaque application conserve séparément. Préparez vos accès. Assurez-vous de connaître vos identifiants Google et Samsung et de pouvoir vous connecter depuis un autre appareil. Ne découvrez pas un mot de passe oublié au moment de remettre le téléphone. Utilisez les paramètres du Galaxy. Samsung indique Paramètres → Gestion globale → Réinitialisation → Réinitialisation données d’usine. Lisez l’écran récapitulatif, puis confirmez la suppression. Le mot de passe du compte Samsung peut être demandé. Contrôlez le redémarrage avant la remise. Ne transmettez pas votre code personnel pour contourner une difficulté. Si une vérification de l’ancien compte apparaît, réglez-la avant de céder l’appareil.

Samsung précise que la protection Google peut demander de vérifier l’ancien compte après une réinitialisation effectuée autrement que depuis les paramètres. Effacer les données et permettre au prochain propriétaire de configurer le téléphone sont deux vérifications différentes.

Le bon moment pour effacer n’est pas devant l’acheteur

Préparer le transfert à l’avance évite de supprimer dans l’urgence un document manquant ou de laisser une opération inachevée. Une sauvegarde annoncée comme terminée mérite encore un contrôle : les fichiers s’ouvrent-ils, les conversations indispensables sont-elles accessibles, les moyens de connexion sont-ils disponibles sur le nouvel appareil ?

Si l’effacement renforcé arrive effectivement, sa durée deviendra un élément pratique à anticiper. Pour l’instant, inutile d’attendre une fonction non confirmée pour préparer correctement une revente : une sauvegarde contrôlée, la procédure officielle et la vérification du transfert restent des actions concrètes et réalisables.