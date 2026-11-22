Votre Wii dort au placard ? 20 jeux à retrouver sur Switch, avec une exception

Plusieurs jeux connus sur Wii ont une nouvelle version sur Switch. On peut ainsi rejouer à Skyward Sword ou à Kirby sans rebrancher l’ancienne console. Mais les listes de « 20 jeux Wii disponibles » mélangent parfois les éditions Switch, les éditions Switch 2 et même un titre encore attendu : Muramasa. Voici comment s’y retrouver avant de choisir.

20 entrées, mais pas 20 conversions identiques

Cette sélection rassemble des portages, des remastérisations et des reconstructions. Certains titres étaient déjà passés par une autre console avant la Wii. Les compilations Pikmin et Mario réunissent plusieurs jeux dans une seule entrée. La liste ne doit donc pas être lue comme un catalogue de 20 exclusivités Wii toutes disponibles sur n’importe quelle Switch.

Jeu ou collection Édition à rechercher A Boy and His Blob Switch Another Code Another Code: Recollection BIT.TRIP RUNNER Switch de Blob Switch Disney Epic Mickey Rebrushed ; vérifier la console de l’édition Donkey Kong Country Returns Returns HD Kirby’s Adventure Wii Return to Dream Land Deluxe Klonoa Phantasy Reverie Series La-Mulana Switch Muramasa Revenant Blades : annoncé pour début 2027, pas encore disponible No More Heroes Switch No More Heroes 2 Desperate Struggle Ōkami Ōkami HD Pikmin et Pikmin 2 Pikmin 1+2 Sonic Colours Ultimate Super Mario Galaxy et Galaxy 2 Collection Switch Super Monkey Ball Banana Blitz HD Zelda: Skyward Sword Skyward Sword HD World of Goo Switch Xenoblade Chronicles Definitive Edition ; distinguer l’édition Switch 2

Skyward Sword : le changement utile, ce sont les commandes

Sur Wii, les mouvements faisaient partie de l’expérience. La version HD présentée par Nintendo France ajoute une alternative entièrement aux boutons. Le stick droit sert à orienter les coups d’épée. Cela permet de jouer en mode portable, notamment sur Switch Lite, sans chercher à reproduire le geste de la Wiimote.

Les commandes par mouvements existent aussi : le Joy-Con droit guide l’épée, tandis que le gauche sert au bouclier. Le choix ne se limite donc pas à une image plus fine. Il dépend aussi de votre envie de retrouver les gestes d’origine ou de les laisser de côté.

Pour passer aux boutons : ouvrez le menu avec +, puis Inventaire, Options et sélectionnez « Boutons uniquement ». Vous pouvez ainsi comparer les deux méthodes de commande avant de poursuivre votre partie.

Kirby : une aventure à quatre et un ajout à essayer

Pour une partie en famille, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe permet de suivre l’aventure jusqu’à quatre sur la même console. Cette édition ajoute des pouvoirs, des mini-jeux et un épilogue consacré à Magolor. Ce n’est donc pas seulement le jeu Wii remis dans un autre emballage.

Une démo gratuite proposée sur le Nintendo eShop comprend une sélection de niveaux et de mini-jeux, également jouables à quatre. C’est un moyen plus concret de vérifier si les commandes et la coopération conviennent à votre groupe que de se fier au seul souvenir de la version Wii.

Les trois vérifications avant de retrouver votre ancien jeu

Regardez la console indiquée sur la fiche. Une édition Switch 2 ne doit pas être confondue avec une édition Switch. Contrôlez les modes de jeu et les manettes. Le plaisir associé à une Wiimote ne se transpose pas automatiquement à une autre commande. Vérifiez la sortie et le tarif en France. Une annonce future ou un prix américain ne constitue pas une disponibilité française.

Enfin, avoir acheté le jeu sur une ancienne console ne donne pas automatiquement droit à sa nouvelle édition. Nintendo précise dans son aide sur le transfert des jeux d’anciens systèmes les limites de ces transferts. Il faut distinguer une adaptation vendue pour Switch de l’accès à votre ancien exemplaire.