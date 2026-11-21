Une Super Nintendo reliée au Wi-Fi, sans laisser un ordinateur branché à côté de la télévision : c’est l’idée de sd2snes+ Link. Ce projet indépendant utilise une petite carte ESP32-S3 pour connecter une cartouche sd2snes ou FXPAK PRO au réseau. Le programme reste toutefois en préparation : ce n’est pas encore une mise à niveau prête à installer pour tous.

Il faut surtout comprendre ce que l’accessoire transforme. Il ne remplace ni la console ni la cartouche, et ne donne pas soudainement des fonctions réseau à chaque jeu. Il sert d’intermédiaire entre le matériel existant et des services compatibles. C’est cette distinction qui sépare la démonstration prometteuse d’une solution déjà utilisable au quotidien.

La carte se branche sur la cartouche, pas directement sur n’importe quelle SNES

Le montage décrit sur la page du projet sd2snes+ Link repose sur une carte ESP32-S3 N16R8 au format DevKitC-1. Cette référence dispose de 16 Mo de mémoire flash et de 8 Mo de PSRAM. Un connecteur USB sert à l’alimentation et l’autre assure la liaison avec la cartouche. Le principe ne demande pas de soudure à l’intérieur de celle-ci.

Le chiffre d’environ 10 dollars évoqué pour la carte ne représente donc pas le coût d’une installation complète. Il faut déjà disposer d’une console et de la cartouche compatible, puis prévoir les câbles et l’alimentation. Aucun tarif français global n’est annoncé. Pour un lecteur équipé d’un FXPAK PRO, l’intérêt est différent de celui d’un joueur qui devrait commencer par acheter tout le matériel.

Des fonctions testées, mais pas encore une diffusion publique achevée

Le développeur distingue plusieurs niveaux d’avancement. Les sauvegardes dans le nuage, les succès RetroAchievements et la réception de programmes Satellaview sont présentés comme fonctionnant sur le matériel de développement. Le logiciel sd2snes+ 3.0 reste en test et l’installateur public du Link n’est pas encore publié au relevé. Une fonction montrée sur un prototype ne vaut pas une disponibilité générale.

Le multijoueur par Internet et le lien Game Boy à distance restent, eux, en développement. Rien ne permet de promettre que tous les jeux pourront être utilisés en ligne. Les adaptations nécessaires et la latence dépendent du jeu : échanger des données ponctuelles et transmettre les commandes d’un jeu d’action n’imposent pas les mêmes contraintes.

Ce qu’il vaut mieux vérifier avant de préparer son installation

Identifier sa cartouche : le projet vise les sd2snes et FXPAK PRO, pas une cartouche Super Nintendo ordinaire. Attendre les fichiers publics et leur documentation : une ancienne version du logiciel ne garantit pas la prise en charge du Link. Conserver une copie locale des sauvegardes : tester un nouveau logiciel ne doit pas faire disparaître son seul exemplaire de progression.

Le dépôt du logiciel sd2snes+ permet de suivre les versions et rappelle que les jeux ne sont pas fournis. Pour l’instant, le bon réflexe est de surveiller l’ouverture de l’installation, puis les limites de compatibilité. Le projet pourrait apporter des services modernes à une vraie console ancienne, mais son intérêt ne justifie pas de présenter ses promesses comme déjà acquises.