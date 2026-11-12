Votre POCO X8 Pro peut dépanner un autre téléphone : ce que permet vraiment la recharge inversée

Un proche doit afficher son billet, mais son téléphone est presque à plat. Avec un POCO X8 Pro, un câble USB-C adapté peut suffire pour le dépanner. Le POCO peut alimenter un appareil compatible jusqu’à 27 W. Ce plafond dépend aussi de l’appareil branché.

Reliez les deux appareils avec un câble USB-C vers USB-C en bon état. Vérifiez que le symbole de recharge apparaît sur celui que vous voulez dépanner. Si le POCO indique qu’il reçoit du courant, débranchez le câble et vérifiez les options USB éventuellement proposées par les deux appareils. En l’absence de réaction, essayez un autre câble compatible. Xiaomi ne donne pas de liste exhaustive des téléphones compatibles dans sa documentation française.

La recharge passe par le câble. Poser l’autre téléphone au dos du POCO ne suffit pas. Le X8 Pro peut aussi dépanner un boîtier d’écouteurs qui accepte une alimentation USB, à la puissance que ce boîtier accepte.

Les 27 W dépendent aussi de l’appareil branché

Le câble, l’état des batteries et la puissance acceptée par le récepteur jouent tous un rôle. Dans sa documentation française, Xiaomi précise que la recharge inversée à 27 W pour les iPhone 17 dépend d’une mise à jour du POCO annoncée à partir de mars 2026. Vérifiez donc la version logicielle du X8 Pro avant d’essayer.

Les 100 W HyperCharge correspondent à la puissance annoncée lorsque le POCO se recharge avec un adaptateur adapté. Quand il alimente un autre appareil, le plafond annoncé est de 27 W.

Combien de batterie garder pour votre propre trajet ?

Le POCO X8 Pro dispose d’une batterie de 6 500 mAh. Le transfert puise dans cette réserve et entraîne des pertes. Le pourcentage perdu sur le POCO ne correspond donc pas au pourcentage gagné sur le téléphone branché, surtout si leurs batteries ont des capacités différentes.

En déplacement, donnez de quoi afficher le billet ou passer l’appel, puis débranchez. Gardez une marge si le POCO doit encore servir de GPS ou de moyen de paiement. Pour recharger deux appareils sur une journée entière, une batterie externe évite de sacrifier l’autonomie du premier téléphone.

Visuel Menow, d’après le POCO X8 Pro de Xiaomi.