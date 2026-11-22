Vous faites défiler les menus de votre Forerunner 970 et la montre ouvre une rubrique sans que vous l’ayez sélectionnée ? Plusieurs propriétaires décrivent ce comportement sur le forum Garmin. Le fabricant demande de vérifier que le logiciel est à jour, puis de contacter son assistance si les interactions involontaires persistent. Il ne présente pas de solution universelle ni de diagnostic valable pour toutes les montres.

Le problème est de nouveau relayé en novembre, mais les témoignages et la réponse de Garmin remontent à plusieurs mois. Il ne s’agit pas de l’annonce d’une nouvelle panne apparue cette semaine, ni de la confirmation qu’une mise à jour récente l’aurait provoquée.

Un défilement qui se transforme en sélection

Le symptôme décrit dans la discussion du forum Garmin est précis. Un utilisateur déplace le doigt pour parcourir les aperçus, observe une petite hésitation et voit une rubrique s’ouvrir, comme s’il avait touché brièvement l’écran. Ce n’est donc pas simplement un menu qui manque de fluidité : la montre interprète apparemment le geste autrement que prévu.

Les récits ne permettent de connaître ni la proportion de montres concernées, ni une série de fabrication touchée. Des utilisateurs évoquent des remplacements ou une réapparition après une mise à jour, sans démontrer une cause matérielle ou logicielle commune. Une expérience individuelle aide à décrire une anomalie ; elle ne suffit pas à établir le diagnostic de toutes les montres.

La consigne de Garmin : examiner chaque montre

Le représentant Garmin explique que ces comportements sont étudiés au cas par cas. La démarche demandée comporte deux étapes : utiliser un logiciel à jour, puis solliciter l’assistance locale si le problème reste présent. Aucune promesse de remplacement systématique ni date de correction générale n’accompagne cette réponse.

Pour un propriétaire en France, l’assistance Garmin française est l’interlocuteur utile. Transmettez une description reproductible plutôt que la seule expression « touches fantômes ». Indiquez le menu concerné, le geste effectué et le résultat obtenu : par exemple, « je descends dans les aperçus, le défilement s’interrompt et la météo s’ouvre ».

Relevez la version installée. Notez le numéro dans les informations système et précisez si vous participez à une bêta. « À jour » ne permet pas de comparer précisément les cas. Vérifiez les mises à jour proposées à votre appareil. Installez une version publique disponible par le parcours habituel. Ne récupérez pas un ancien micrologiciel sur un forum pour reproduire l’expérience d’un autre propriétaire. Reproduisez le problème dans le même menu. Comparez un défilement lent puis rapide et notez si le défaut apparaît à chaque tentative ou par intermittence. Filmez l’écran et votre doigt avec un téléphone. Ce conseil pratique ne remplace pas le diagnostic, mais permet au support d’observer la différence entre le mouvement voulu et la commande exécutée.

Ces observations n’exigent pas d’effacer la montre. Une réinitialisation ou un échange doit être discuté avec le support en fonction du dossier, sans les présenter comme un remède assuré.

En attendant, les boutons permettent de contourner le tactile

Garmin permet de couper cette commande. Dans le manuel français de la Forerunner 970, le chemin passe par un appui prolongé sur le bouton central gauche, puis Paramètres de la montre → Affichage et luminosité → Tactile. Les boutons physiques restent le moyen de naviguer.

Le réglage peut être adapté à l’usage général et aux profils d’activité. Un raccourci temporaire peut aussi être configuré dans Paramètres de la montre → Système → Raccourcis, pour éviter de refaire tout le parcours.

Couper le tactile est un contournement, pas une réparation. L’intérêt est de retrouver des commandes prévisibles pendant l’examen du cas. Si votre montre fonctionne normalement, ces témoignages ne justifient pas de supposer qu’elle développera nécessairement ce défaut.