Votre Android se décharge vite en 5G ? Essayez ce réglage avant de changer de batterie

Votre Android tient moins longtemps quand vous quittez le Wi-Fi ? La 5G peut contribuer à la décharge, surtout lorsque sa réception est instable. Repasser temporairement en 4G constitue alors un essai utile, sans changer de forfait. Ce n’est toutefois ni une réparation de la batterie ni une économie garantie : le résultat dépend du téléphone, de l’opérateur et des endroits où vous l’utilisez.

Le bon réflexe consiste à comparer les deux modes sur votre trajet habituel, puis à conserver celui qui répond à vos besoins. Pour consulter des messages ou écouter de la musique, quelques centaines de mégabits supplémentaires n’apportent pas nécessairement un confort visible. Pour partager une connexion ou télécharger un gros fichier, ils peuvent en revanche compter.

Pourquoi la 5G peut faire travailler davantage le téléphone

Il n’existe pas une consommation universelle de « la 5G ». Sur certaines architectures de réseau, la connexion 5G s’appuie aussi sur la 4G. Plusieurs éléments radio peuvent donc être sollicités. Samsung décrit ce fonctionnement simultané susceptible d’augmenter la consommation. Il ne faut pas en déduire que tous les réseaux 5G français, ni tous les usages, fonctionnent exactement de cette manière.

La qualité de réception compte également. Un téléphone qui conserve difficilement sa connexion ne se comporte pas comme le même appareil à proximité d’une antenne bien reçue. Samsung recommande notamment d’essayer le LTE dans les zones où la 5G est faible. C’est précisément dans cette situation qu’un essai en 4G prend son sens.

Attention à un raccourci fréquent : voir « 5G » en haut de l’écran ne suffit pas à mesurer son utilisation réelle. Google précise que l’icône peut indiquer la présence d’un réseau disponible, sans que le Pixel l’utilise à cet instant. Ce voyant ne permet donc pas, à lui seul, d’attribuer une baisse de batterie à la 5G.

Quand essayer la 4G, et quand conserver la 5G

Dans un bâtiment où la réception varie beaucoup : essayez la 4G si elle offre une connexion plus régulière. Vérifiez que les appels et les données restent utilisables.

essayez la 4G si elle offre une connexion plus régulière. Vérifiez que les appels et les données restent utilisables. Sur un trajet quotidien : comparez plusieurs passages similaires. Une seule journée ne permet pas de séparer l’effet du réseau de celui du GPS, de l’écran ou des applications.

comparez plusieurs passages similaires. Une seule journée ne permet pas de séparer l’effet du réseau de celui du GPS, de l’écran ou des applications. Pour un téléchargement important ou un partage de connexion : la 5G peut conserver un intérêt si elle est nettement plus rapide là où vous êtes.

la 5G peut conserver un intérêt si elle est nettement plus rapide là où vous êtes. Si la 4G est elle-même mauvaise : ne la gardez pas uniquement pour éviter le logo 5G. Une connexion lente ou instable n’est pas un progrès à l’usage.

Le réglage à changer sur Galaxy, Xiaomi et Pixel

Notez d’abord le mode actuellement sélectionné, ou faites-en une capture. Vous pourrez ainsi revenir au réglage initial. Avec deux SIM, repérez celle qui fournit les données mobiles : modifier la mauvaise ligne ne répondra pas au problème.

Sur un Samsung Galaxy

Ouvrez Paramètres, puis Connexions. Entrez dans Réseaux mobiles, puis Mode réseau. Choisissez, si elle est proposée, une option contenant 4G ou LTE mais pas 5G. Conservez une sélection automatique des réseaux inférieurs lorsqu’elle figure dans cette option.

Ce chemin correspond aux paramètres réseau documentés pour les Galaxy. Les choix disponibles peuvent varier selon la SIM, le modèle et le logiciel de l’opérateur.

Sur un Xiaomi, Redmi ou POCO

Dans les Paramètres, recherchez Type de réseau préféré. Selon la version du logiciel, le réglage se trouve dans la rubrique des cartes SIM et réseaux mobiles, après sélection de la ligne concernée. Choisissez l’option privilégiant la 4G lorsqu’elle est disponible. Xiaomi décrit ce choix dans son aide française consacrée aux connexions 4G et 5G. Le nom et l’organisation de la rubrique peuvent différer d’un appareil à l’autre ; inutile de chercher un menu caché si votre opérateur ne propose pas ce choix.

Sur un Google Pixel

Ouvrez Paramètres → Réseau et Internet → Cartes SIM, sélectionnez l’opérateur, puis le type de réseau préféré. LTE correspond à la 4G. Si vous préférez laisser le téléphone arbitrer, Google recommande aussi la Connectivité adaptative, accessible dans Réseau et Internet sur les Pixel compatibles, à partir du Pixel 4a 5G. Cette fonction se distingue d’un choix manuel imposant la 4G.

Faites un relevé simple, sans multiplier les tests de débit : ceux-ci téléchargent eux-mêmes des données et faussent votre observation.

Avant votre déplacement, notez la batterie restante, l’heure et le mode réseau. Utilisez le téléphone normalement, avec une luminosité et des usages comparables : même durée de navigation, de musique ou de vidéo. À l’arrivée, relevez la batterie et regardez les applications les plus consommatrices dans la rubrique Batterie des Paramètres. Recommencez sur un trajet similaire avec l’autre mode. Retenez une tendance répétée, pas un point de batterie isolé.

Cette comparaison reste une observation personnelle, pas une mesure de laboratoire. Une application plus active, un appel prolongé, la chaleur ou un changement de couverture peuvent modifier le résultat. Si la 4G apporte une autonomie plus régulière sans ralentissement gênant, vous pouvez la conserver et réactiver la 5G au besoin.

En revanche, si le téléphone se décharge aussi vite en Wi-Fi ou lorsqu’il est peu utilisé, ne vous arrêtez pas au réseau. Regardez les applications en arrière-plan, la durée d’allumage de l’écran et les mises à jour disponibles. Sur un appareil qui vient d’être configuré, les transferts et synchronisations peuvent également brouiller la comparaison. Couper définitivement la 5G sans identifier ces usages risque simplement de laisser la vraie cause intacte.