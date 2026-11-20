Vos CD PlayStation et Saturn sur PC : le Polymega Remix ne lit pas tous les jeux

Le Polymega Remix permet de relire des disques PlayStation et Saturn sur un PC Windows 11. Il possède son propre lecteur et fonctionne avec une application gratuite. En revanche, une cartouche Super Nintendo ou Nintendo 64 demande un module supplémentaire, et la présence d’un lecteur CD/DVD ne lui donne pas accès aux jeux PS2. Voici ce que la compatibilité annoncée permet réellement de faire avec une collection physique.

Le PC fait tourner le jeu, le boîtier lit le support

Le Remix n’est pas une console autonome à brancher directement en HDMI sur une télévision. Il fournit les connexions aux supports ; le calcul et la sortie vidéo reposent sur l’ordinateur. Cette différence le sépare du boîtier Polymega PM01, qui constitue une console à part entière.

Le guide de l’application Polymega prévoit Windows 11. Les portables de jeu compatibles peuvent donc servir de machine hôte, mais la marque signale encore des problèmes connus avec le matériel Remix sur Steam Deck : sa présence dans des présentations générales ne suffit pas à garantir le fonctionnement sous SteamOS. Ne confondez pas non plus un Mac Intel exécutant Windows avec une prise en charge native de macOS.

Disques ou cartouches : ce qu’il faut ajouter

Le tableau de compatibilité de Playmaji sépare clairement les supports lus par le Remix de ceux qui passent par les modules. Il mentionne notamment les disques PAL de PlayStation, Saturn et Mega-CD, un détail important pour une collection achetée en France.

Votre collection Matériel nécessaire Limite à comprendre PlayStation 1, dont PAL et Japon Remix et application sur PC compatible Il s’agit de la première PlayStation, pas des générations suivantes. Saturn, dont PAL, Japon et Amérique du Nord Lecteur intégré au Remix Les performances dépendent aussi du PC. Sega CD / Mega-CD / 32XCD Lecteur intégré Un disque Mega-CD et une cartouche Mega Drive ne se branchent pas de la même façon. Neo Geo CD ; TurboGrafx-CD / PC-Engine CD Lecteur intégré La compatibilité système n’est pas une certification individuelle de chaque jeu. NES / Famicom ; Super Nintendo / Super Famicom EM01 ou EM02 selon la machine Module vendu séparément ; certains formats exigent un adaptateur. Mega Drive / Genesis / 32X ; PC-Engine / TurboGrafx-16 EM03 ou EM04 Le module adapté à la famille de cartouches est indispensable. Nintendo 64 ; Atari 2600 / 7800 EM05 ou EM06 Contrôler aussi la prise en charge par la version de l’application installée.

Cette dernière vérification évite de transposer toutes les fonctions de la console Polymega à l’application PC. Les documents du fabricant ne sont pas parfaitement synchronisés : certaines parties de sa FAQ décrivent encore des fonctions comme prévues après lancement, alors que la page de téléchargement annonce désormais la prise en charge N64. Il faut donc contrôler le logiciel concerné, et pas seulement le nom du module.

Le manuel de démarrage du Remix indique la séquence suivante. Les intitulés ci-dessous sont expliqués en français ; l’interface affichée peut varier selon sa langue.

Préparez le PC. Le manuel réclame Windows 11, un processeur récent compatible, au moins 8 Go de RAM et 1 Go libre pour commencer. Les jeux installés demanderont ensuite leur propre espace. Reliez les deux câbles. Branchez l’alimentation secteur du Remix et son câble USB de données. L’USB seul ne remplace pas l’alimentation prévue. Allumez le boîtier puis ouvrez l’application. Insérez un disque compatible ; une fiche représentant le jeu doit apparaître. Choisissez de jouer ou d’installer. Le lancement passe par le menu de jeu. Pour copier le titre dans la bibliothèque, ouvrez sa gestion puis l’action qui ajoute à la collection et installe le jeu ; sélectionnez le stockage de destination.

Après installation d’un jeu pris en charge, le support et le Remix peuvent être retirés pour continuer à jouer depuis le stockage de la machine. Le lecteur sert ainsi à constituer la bibliothèque ; il n’a pas à accompagner en permanence chaque partie.

Les limites à vérifier avant de ressortir toute sa collection

Dans sa FAQ technique, Playmaji précise que l’application demande actuellement le matériel Remix pour sa fonction CD/DVD : il ne faut pas la présenter comme un logiciel transformant n’importe quel lecteur de PC en système identique. La marque recommande aussi d’éviter l’exécution automatique des CD dans Windows si une fenêtre de l’Explorateur interrompt l’insertion du jeu.

La liste des machines compatibles ne démontre pas une compatibilité parfaite de chaque titre, et aucune mesure Menow de latence ou de fluidité n’a été réalisée ici. Pour Saturn, Playmaji recommande environ 3 GHz en performance monocœur, une indication qui ne remplace pas un essai avec le processeur exact.

Enfin, nous n’avons pas établi de prix français TTC ni de disponibilité locale dans cette vérification. L’intérêt du dispositif se juge d’abord sur les supports possédés : pour une bibliothèque de CD PlayStation ou Saturn, le lecteur de base répond au besoin annoncé ; pour une collection de cartouches, il faut compter le module correspondant et vérifier l’état du logiciel avant d’assimiler l’ensemble à une solution prête à tout lire.