Xiaomi préparerait son arrivée automobile en Europe avec un ancien responsable de Xpeng. Selon une enquête de Jiemian, Qiang Shunqiang aurait rejoint le groupe en septembre pour diriger les activités européennes de sa branche internationale, depuis l’Allemagne. Xiaomi n’a pas confirmé cette nomination. Le calendrier publié par le constructeur fixe toujours l’entrée sur le marché européen au second semestre 2027 ; aucune date de commercialisation française n’est établie par ces documents.

Un spécialiste des réseaux de vente pour préparer le terrain

Les informations recueillies par Jiemian auprès de personnes au fait du dossier concernent un dirigeant qui supervisait auparavant l’Europe occidentale et méridionale de Xpeng. Son expérience porte notamment sur le développement de réseaux commerciaux dans plusieurs pays, dont la France. La nouvelle révèle donc le choix supposé d’un responsable opérationnel, à un stade où Xiaomi doit organiser la vente, la livraison et le service de ses voitures.

Jens Olsen, lui aussi passé par Xpeng, avait déjà annoncé en septembre son arrivée chez Xiaomi pour l’Europe du Nord, centrale et orientale. Son recrutement précède le récit publié ce 21 novembre : les deux hommes ne viennent pas d’être recrutés simultanément.

Le constructeur vise le second semestre 2027

Le projet européen dispose d’un repère officiel. Dans sa présentation des résultats du premier trimestre 2026, page 26, Xiaomi inscrit une entrée sur le marché européen au second semestre 2027, puis une extension aux régions à conduite à droite au premier semestre 2028. Ce calendrier décrit un objectif de développement. Il ne donne ni jour d’ouverture des commandes ni liste de pays servis à cette date.

L’Allemagne est présentée comme la première étape par les informations rapportées sur les déclarations de Lei Jun. Pour un automobiliste français, cela laisse plusieurs questions ouvertes : le modèle commercialisé, sa version européenne, son tarif et les points de vente ou d’entretien accessibles en France.

Une équipe européenne travaille déjà sur les voitures

Xiaomi dispose aussi d’une implantation technique. Son rapport semestriel 2026, page 13 confirme la création, début 2025, d’un centre européen de recherche et de design à Munich. Le groupe y rassemble des spécialistes issus de constructeurs automobiles, autour de la performance, de l’expérience haut de gamme et de la recherche.

Le document cite déjà un résultat de ce travail : le YU7 GT, lancé en Chine en mai 2026, a été développé avec une forte participation de cette équipe. Cela établit une contribution européenne à l’ingénierie du groupe. Cela ne suffit toutefois pas à identifier la voiture qui sera proposée chez nous.

Avant de comparer une Xiaomi à une électrique vendue en France, il faudra disposer de la fiche européenne et du prix local. Un recrutement peut accélérer la préparation du réseau ; les conditions d’achat, la garantie et l’entretien devront être annoncés séparément. C’est sur ces éléments qu’un acheteur pourra réellement juger l’intérêt de patienter jusqu’en 2027.