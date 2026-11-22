Une fuite attribue 6 500 mAh aux Vivo Y21s 5G et Y11s 5G, mais 44 W contre 15 W pour la recharge. Aucune commercialisation française n’est confirmée.

Vivo : ces deux smartphones auraient la même grosse batterie, mais pas la même recharge

Une même batterie de 6 500 mAh, mais une recharge annoncée à 44 W d’un côté et 15 W de l’autre : les Vivo Y21s 5G et Y11s 5G pourraient se différencier davantage à la prise que sur leur capacité. Ces caractéristiques ont été publiées le 20 novembre par Sudhanshu Ambhore sur X. Elles concernent des appareils attendus en Inde, sans annonce de commercialisation française.

Le Y21s 5G aurait l’avantage sur la recharge et l’appareil photo

Selon la publication consacrée au Y11s 5G et celle du Y21s, les deux modèles partagent le processeur MediaTek Dimensity 6300 et une dalle LCD de 6,74 pouces, affichant 1 600 × 720 pixels à 120 Hz. Les différences portent surtout sur la recharge, le capteur principal et les configurations mémoire.

Caractéristique issue de la fuite Vivo Y21s 5G Vivo Y11s 5G Batterie 6 500 mAh 6 500 mAh Recharge filaire maximale annoncée 44 W 15 W Appareil photo principal 50 mégapixels 13 mégapixels Caméra avant 5 mégapixels 5 mégapixels Mémoire vive / stockage 4/64 Go, 4/128 Go ou 6/128 Go 4/128 Go

44 W ne signifie pas une recharge trois fois plus rapide

Le rapport entre les puissances ne doit pas devenir une promesse de temps de charge. La puissance maximale indique un plafond : elle ne décrit pas à elle seule la courbe complète, les limitations thermiques ni les conditions de mesure. Sans test ou durée annoncée par Vivo, impossible de dire combien de minutes sépareront les deux téléphones à 100 %.

La capacité commune ne prouve pas davantage une autonomie identique. L’écran, les réglages, le réseau et le logiciel interviennent dans la consommation. De même, 50 mégapixels contre 13 ne suffisent pas à départager la qualité photo sans connaître les capteurs et voir les images produites.

L’informateur mentionne aussi OriginOS 6, une extension microSD et un lecteur d’empreintes latéral. Il évoque un troisième appareil, le Y05s 4G, avec un autre processeur. Il faut conserver les suffixes 5G pour les deux premiers afin de les distinguer d’anciens Vivo aux noms voisins.

À ce stade, aucun tarif, lancement précis ni distribution en France n’est établi. Le prochain élément décisif sera donc l’annonce officielle de Vivo : elle devra confirmer les références, leurs équipements définitifs et les marchés concernés avant qu’une comparaison d’achat française ait un sens.