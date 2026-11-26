Le lancement indien détaille les kits photo des vivo X500. Poids, accessoires de montage et batterie de la poignée changent leur usage.

vivo X500 : 153 ou 248 g à ajouter, ce que contiennent vraiment les nouveaux kits photo

Les accessoires photo des vivo X500 ajoutent 153 ou 248 grammes au téléphone, selon leur optique. Le lancement indien du 26 novembre détaille aussi les pièces livrées et une limite importante de la poignée : sa batterie ne recharge pas le smartphone. Ces informations permettent de préparer un équipement réellement transportable et complet.

Le communiqué de vivo India fixe les ventes au 3 décembre dans ce pays. Les caractéristiques décrites ici concernent cette offre indienne. Ils permettent surtout de comprendre quel accessoire fonctionne avec quel modèle.

Nous avions déjà expliqué la compatibilité différente des deux optiques vivo. Le lancement indien apporte cette fois les conditions des kits commercialisés et le détail de leur équipement.

Quels éléments sont fournis avec le téléphone ?

Un téléconvertisseur se place devant le téléobjectif du téléphone pour modifier le cadrage obtenu par l’ensemble optique. Le nombre de millimètres annoncé correspond à une distance focale équivalente, le repère couramment utilisé pour comparer des appareils dont les capteurs ont des tailles différentes.

Les 200 et 400 mm désignent donc deux cadrages. Ils ne représentent ni la longueur physique de l’accessoire ni une distance maximale de photographie.

Téléphone Extenseur Gen 2, 200 mm équivalents Extenseur Gen 2 Ultra, 400 mm équivalents vivo X500 Compatible, achat séparé Incompatible selon la gamme annoncée vivo X500 Pro Compatible, achat séparé Incompatible selon la gamme annoncée vivo X500 Pro Max Compatible Compatible, exclusif à ce modèle

Le kit photographie Pro Max vendu en Inde réunit les deux optiques et le téléphone noir de 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. Le téléphone peut aussi s’acheter seul. La compatibilité avec un accessoire ne signifie donc pas que celui-ci se trouve dans la boîte de chaque X500.

Ce que change une focale deux fois plus longue

À position et format d’image identiques, passer de 200 à 400 mm resserre le champ. Le sujet occupe davantage de place dans le cadre, tandis qu’une plus petite partie de son environnement reste visible. Cela peut aider à isoler un détail lointain, mais demande aussi de retrouver puis de suivre ce détail dans une fenêtre plus étroite.

Lors d’un concert, il faut par exemple pouvoir garder le musicien dans le cadre lorsqu’il se déplace. Pour un animal, trouver le sujet dans les branches peut devenir plus exigeant. Le gain de portée s’accompagne donc d’un besoin de cadrage plus précis.

Cette explication optique ne constitue pas une comparaison d’images prises avec les deux kits. Pour départager leur netteté, il faudrait photographier le même sujet, depuis le même endroit, avec une lumière et des réglages documentés. Aucun résultat de ce type n’est présenté ici.

153 ou 248 grammes à ajouter au téléphone

La page de lancement officielle donne environ 153 g et 96 mm de longueur pour le Gen 2, contre 248 g et 116 mm pour le Gen 2 Ultra. Ces poids concernent les accessoires. Le téléphone, la coque d’adaptation et la poignée éventuelle viennent compléter l’ensemble.

Le petit kit peut donc intéresser quelqu’un qui souhaite transporter une optique ponctuellement. Le grand demande davantage de place dans un sac et modifie plus sensiblement la prise en main. Avant de regarder seulement la portée maximale, il faut décider si cet équipement accompagnera réellement ses sorties.

La poignée ajoute un déclencheur physique et une molette de zoom. Vivo précise que, dans la version vendue en Inde, sa batterie alimente la poignée et ne recharge pas le smartphone. Ce détail compte lorsque l’on prépare une longue session de photographie.

Coque, bagues, fixation : vérifier le contenu avant de choisir

Le pack complet et les optiques vendues séparément répondent à des besoins différents. Le premier réunit les pièces prévues par le constructeur. Pour le second, il faut vérifier les éléments déjà possédés et ceux à ajouter pour assurer le montage. La présence du nom du téléphone dans une annonce ne détaille pas tout le contenu livré.

La fiche officielle du kit Pro Max répertorie également la poignée, la coque dédiée, les bagues d’adaptation et la fixation pour trépied. Pour un achat séparé, c’est la liste des pièces de montage qui évitera de recevoir une optique inutilisable avec son téléphone.

Le choix peut ainsi commencer par l’usage. Le 200 mm ouvre l’accessoire optique aux trois modèles. Le 400 mm impose le Pro Max et un équipement plus encombrant. La bonne décision dépend ensuite des sujets photographiés, du besoin de mobilité et du contenu exact du kit proposé sur son marché.