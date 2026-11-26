Le Vivo X500 FE et l’OPPO A7 apparaissent dans des documents malaisiens. Une ancienne entrée d’importation décrit aussi un exemplaire Vivo de 8/256 Go.

Image : illustration.

Le Vivo X500 FE n’a toujours pas de date de lancement, mais sa référence circule désormais avec une configuration mémoire identifiable. Une inscription malaisienne associe le nom du smartphone au numéro V2653, tandis qu’un document d’importation plus ancien décrit un exemplaire de test noir doté de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. L’OPPO A7 apparaît également dans ces relevés. Ce sont des traces de préparation commerciale, sans annonce de disponibilité en France.

Les documents relayés par Gizmochina le 26 novembre rapprochent deux types d’informations : l’identité commerciale inscrite auprès de SIRIM, en Malaisie, et les descriptions de produits de la base d’import-export NBD. Ils ne remplissent pas la même fonction.

La certification du Vivo est datée du 24 novembre et identifie le X500 FE sous la référence V2653. L’OPPO A7, lui, figure sous le code CPH3001 dans une inscription du 25 novembre. Les captures ont notamment été diffusées par Anvin sur X.

Cette nouvelle étape complète le passage du Vivo X500 FE à l’IMDA déjà présenté sur Menow. Le relevé de Singapour mentionnait la 5G, le Wi-Fi, le Bluetooth et le NFC. L’entrée malaisienne renforce l’identification du modèle, sans fournir une nouvelle fiche technique complète.

Following devices have been certified by the Malaysian SIRIM authority



– Vivo X500 FE (V2653)

– Oppo A7 (CPH3001)

– Redmi Pad 3 (4G) 26104RPF2G#Vivo #VivoX500FE #Oppo #OppoA7 #RedmiPad3 pic.twitter.com/HyTstEPvVV — Anvin (@ZionsAnvin) November 25, 2026

8 Go et 256 Go : un échantillon de test, pas encore une gamme

L’indication mémoire vient d’un enregistrement NBD daté du 23 septembre 2026, et non du jour de la nouvelle certification. La ligne décrit un téléphone V2653 noir, avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, destiné aux tests. La date compte : on retrouve aujourd’hui une information sur un exemplaire ayant circulé auparavant.

Pour l’utilisateur, les deux valeurs désignent des capacités différentes. La RAM sert aux applications en cours et au fonctionnement du système ; les 256 Go correspondent à l’espace de stockage annoncé pour les applications, les photos et les autres fichiers. La présence de cet exemplaire ne permet pas de dresser les options qui seront réellement proposées aux acheteurs.

Vivo pourrait retenir plusieurs versions, ou modifier le contenu de l’offre selon les marchés. Les documents ne donnent ici ni catalogue final, ni tarif, ni capacité de stockage disponible après installation du système. Ils ne permettent pas davantage de compléter le processeur, les appareils photo ou la batterie à partir des caractéristiques d’un autre Vivo FE.

L’OPPO A7 suit sa propre trajectoire

Le second smartphone du dossier porte un autre nom et une autre référence : OPPO A7, CPH3001. Son enregistrement NBD, daté du 23 octobre, mentionne deux unités et une destination d’exportation au Pakistan. Ce renseignement concerne ce mouvement de marchandises ; il ne définit pas à lui seul tous les pays d’une future commercialisation.

Ni Vivo ni OPPO ne disposent, dans les éléments consultés, d’un calendrier français pour ces deux modèles. Les numéros V2653 et CPH3001 permettront surtout de reconnaître les prochains documents et d’éviter de confondre ces appareils avec des variantes au nom voisin. Pour savoir ce qu’ils apporteront réellement, il manque encore les fiches définitives et les marchés retenus par les constructeurs.