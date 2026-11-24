Vivo détaille Golden Hour et Smartly Smooth avant le lancement indien des X500. Le constructeur promet de changer le rendu des portraits vidéo en un geste.

Image : illustration.

Filmer un visage et choisir immédiatement le rendu de la séquence : c’est l’usage mis en avant par vivo avec ZEISS Golden Hour Portrait Video. Avant le lancement indien des X500 annoncé pour le 26 novembre, la marque présente deux styles, Golden Hour et Smartly Smooth. L’intérêt annoncé tient au changement de couleurs directement pendant l’utilisation de l’appareil photo, sans construire soi-même un étalonnage dans un logiciel de montage.

Le portrait vidéo passe par l’appareil photo principal

Sur sa présentation officielle indienne des X500 Pro et X500 Pro Max, vivo associe cette fonction à la caméra principale HDR. La marque promet une plage de tons étendue et un rendu fidèle de la peau, puis indique que le changement de style s’effectue en une pression. Ce sont des indications du constructeur ; elles ne constituent pas une mesure de la qualité obtenue sur un visage en mouvement.

Le point à retenir est donc le choix du rendu au moment de filmer. Le nom Golden Hour évoque la lumière chaude de fin de journée, mais la page ne décrit pas un dispositif capable de recréer physiquement l’éclairage du soleil. Elle ne détaille pas non plus les corrections appliquées à la peau par Smartly Smooth.

Ne pas confondre les différents modes vidéo

Vivo présente aussi du suivi au téléobjectif en 4K à 60 images par seconde et des fonctions Log destinées à travailler l’image après l’enregistrement. Ces rubriques sont distinctes du portrait Golden Hour : leur présence ne confirme pas que tous ces réglages se cumulent. Pour choisir un mode, la question pratique reste celle du résultat recherché : une séquence au rendu directement choisi, ou un fichier à retravailler ensuite.

La communication concerne ici le marché indien. Elle ne permet pas, à elle seule, d’annoncer une mise à jour française ou une date d’activation sur un modèle déjà acheté. Les résolutions disponibles, les limites éventuelles du portrait et l’intitulé des commandes en français devront être vérifiés sur la version logicielle concernée.