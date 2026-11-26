Le vivo X500 indien associe 7 500 mAh à un écran de 6,59 pouces. Face au Xiaomi 17 français, le gain de capacité s’accompagne d’un gabarit et d’un poids supérieurs.

Le vivo X500 indien embarque 7 500 mAh, mais il ne fait pas disparaître cette batterie dans un téléphone de poche minuscule. Avec son écran de 6,59 pouces, il pèse 211 ou 213 grammes selon la couleur. Face au Xiaomi 17 vendu en France, il apporte 1 170 mAh supplémentaires tout en demandant une prise en main plus large et une vingtaine de grammes de plus. Le compromis concerne davantage le gabarit et le poids que l’épaisseur.

Une grosse batterie dans un appareil qui dépasse les 210 grammes

Pour la version indienne du X500, vivo met en avant une capacité typique de 7 500 mAh. Sa fiche technique indienne du X500 distingue ce chiffre de la capacité minimale, annoncée à 7 270 mAh. Le téléphone mesure 157,01 mm de haut, 74,49 mm de large et 8,15 mm d’épaisseur. La finition rouge pèse 211 grammes, la noire 213 grammes, hors film de protection de l’écran.

Ce sont des dimensions à regarder avant de se laisser convaincre par le seul mot « compact ». Une diagonale plus courte que celle des très grands modèles ne signifie pas que l’appareil sera facile à tenir d’une main pour chacun. Pour atteindre le bord opposé de l’écran ou manipuler le téléphone dans une poche, la largeur et le poids comptent aussi. Une coque ajoutera encore son encombrement propre.

Ce que la comparaison avec le Xiaomi 17 révèle

Le Xiaomi 17 constitue un repère concret pour un lecteur français : sa fiche française annonce un écran de 6,3 pouces, une batterie de 6 330 mAh et un poids de 191 grammes. Les chiffres ci-dessous comparent les caractéristiques annoncées pour ces deux marchés, sans mesurer leur autonomie réelle.

Caractéristique vivo X500, version indienne Xiaomi 17, version française Écran 6,59 pouces 6,3 pouces Dimensions 157,01 × 74,49 × 8,15 mm 151,1 × 71,8 × 8,06 mm Poids annoncé 211 ou 213 g 191 g Capacité typique 7 500 mAh 6 330 mAh Recharge maximale annoncée 90 W par câble ; 40 W sans fil 100 W par câble ; 50 W sans fil

Le supplément de capacité atteint environ 18,5 %, calculé à partir des deux valeurs typiques. En contrepartie, le vivo est 5,91 mm plus haut et 2,69 mm plus large ; son poids augmente de 20 à 22 grammes. L’épaisseur n’évolue que de 0,09 mm. Ce sont les écarts entre les dimensions publiées, pas une mesure du volume réellement occupé par la batterie ou de la saillie des appareils photo.

Pour qui privilégie un écran un peu plus grand et une réserve d’énergie élevée, l’échange peut avoir du sens. Pour qui cherche d’abord un téléphone léger et plus étroit, le Xiaomi reste le format le moins encombrant de ces deux références. La capacité supérieure du vivo ne constitue pas, à elle seule, une preuve de durée d’utilisation supérieure.

90 W et 40 W : le chargeur utilisé change la réponse

Dans les précisions accompagnant le X500, vivo présente les 90 W comme la puissance maximale de son chargeur standard. La puissance réellement reçue varie notamment avec la température et la situation d’utilisation. Comparer 90 W à 100 W ne suffit donc pas à départager le temps nécessaire pour remplir deux batteries de capacités différentes.

La recharge sans fil impose une condition plus facile à manquer : les 40 W nécessitent l’équipement indiqué par vivo, dont sa station verticale 50 W de deuxième génération, ou l’équivalent iQOO de deuxième génération, avec le chargeur et le câble prévus. La marque précise que la première génération de sa station verticale 50 W n’est pas compatible avec la série X500. Posséder déjà un accessoire affichant « 50 W » ne garantit donc pas de retrouver cette recharge.

La capacité ne remplace pas un essai d’autonomie

La même réserve d’énergie n’offre pas une durée fixe à tous les utilisateurs. Un appel vidéo prolongé, la navigation et l’enregistrement vidéo ne sollicitent pas le téléphone de la même manière. La luminosité, le réseau et les applications déterminent aussi ce que devient la charge pendant une journée.

Les chiffres d’autonomie publiés par vivo sont des résultats de laboratoire, avec des scénarios définis ; ils ne constituent pas un test Menow ni une comparaison réalisée face au Xiaomi. Pour décider, il faudra confronter cette fiche à des mesures effectuées avec les mêmes usages. En attendant, le compromis physique est déjà lisible : davantage de capacité et de surface d’écran, avec un appareil plus lourd et plus large.

Enfin, ces caractéristiques sont celles de la version indienne. Elles n’établissent ni une commercialisation française de cette variante, ni son prix local. Avant un achat d’importation, il faut vérifier la référence effectivement livrée et les conditions de garantie, plutôt que supposer qu’un même nom commercial désigne partout une configuration identique.