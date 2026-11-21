Vivo X300 Ultra : cette mise à jour permet de redresser vos photos de bâtiments

Une mise à jour de 1,11 Go signalée sur le Vivo X300 Ultra ajoute des outils pour redresser les photos et retirer des filigranes sur plusieurs images. L’information provient d’une capture publiée par @smasithick, relayée le 20 novembre par The Tech Outlook. La région concernée n’est pas confirmée : ce signalement ne suffit pas à annoncer un déploiement en France.

Le numéro complet du logiciel permet de reconnaître précisément le paquet évoqué : PD2547C_A_17.1.14.3.W10.V000L1. C’est ce repère, plutôt que la seule mention d’une mise à jour récente, qui permet de rapprocher le témoignage d’un téléphone donné.

Deux outils pour reprendre les photos après la prise de vue

Le journal des modifications rapporté décrit un redressement destiné notamment aux bâtiments inclinés et à la mise à niveau des images. Il mentionne également le retrait des filigranes par lot, pour éviter de répéter l’opération photo par photo.

Le premier outil répond à une situation familière : un monument photographié en contre-plongée ou un cadrage qui semble pencher une fois affiché sur grand écran. Le résultat dépendra de l’image de départ. Le seul intitulé d’une fonction ne permet pas de connaître le recadrage appliqué ni la précision de la correction.

Le retrait par lot peut surtout intéresser ceux qui préparent plusieurs clichés pour un album ou un partage. Il ne faut pas y voir une promesse de supprimer n’importe quelle signature présente dans une image. La capture ne documente pas un tel usage.

Le correctif de novembre figure aussi dans le paquet signalé

Le même relevé cite le correctif de sécurité Google de novembre 2026, des améliorations pour les jeux et la compatibilité des applications tierces, ainsi que des corrections concernant les petites fenêtres. Des optimisations de stabilité et de batterie sont également annoncées dans ce journal.

Ces formulations décrivent le contenu revendiqué par la mise à jour. Elles ne constituent pas une mesure indépendante d’autonomie ou de performances. En l’absence de tests avant et après, aucun gain chiffré ne peut être attribué à ce logiciel.

Pourquoi vous ne voyez peut-être rien sur votre téléphone

Un témoignage individuel ne donne pas le calendrier de tous les appareils. The Tech Outlook indique ne pas avoir retrouvé d’autre signalement pour cette version au moment de ses recherches et précise que le pays n’est pas établi.

La démarche utile consiste à vérifier la référence du téléphone et les informations de mise à jour proposées par son propre appareil. Le poids du téléchargement peut varier selon le logiciel déjà installé. Un fichier récupéré ailleurs sur la seule ressemblance du nom ne doit pas être considéré comme adapté à toutes les versions du X300 Ultra.

Pour l’instant, il s’agit donc d’un signalement précis à surveiller, avec deux nouveautés photo identifiées. Une annonce Vivo ou davantage de retours régionaux seront nécessaires pour préciser l’étendue de sa distribution.

https://x.com/smasithick/status/2123439287878529380