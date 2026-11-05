Le V80 augmente la batterie et la fréquence de l’écran. Les fiches officielles indiennes réservent pourtant des différences moins évidentes sur la mémoire et le processeur.

Vivo V80, V70 Elite ou V70 : le plus récent ne gagne pas sur toutes les lignes

Le numéro monte, mais la fiche ne progresse pas partout de la même façon. Entre les vivo V80, V70 Elite et V70, le choix oppose une batterie plus généreuse à des configurations de mémoire et de processeur différentes.

Les trois fiches comparées ici sont celles du marché indien. Elles permettent de comprendre la gamme ; elles ne confirment ni une commercialisation française de ces variantes ni un prix en euros.

Caractéristique V80 V70 Elite V70 Processeur Snapdragon 7 Gen 4 Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 7 Gen 4 Mémoire vive, technologie LPDDR4X LPDDR5X LPDDR5X Stockage, technologie UFS 3.1 UFS 4.1 UFS 4.1 Batterie typique 7 200 mAh 6 500 mAh 6 500 mAh Charge annoncée 90 W 90 W 90 W Écran AMOLED 6,59 pouces, jusqu’à 144 Hz 6,59 pouces, jusqu’à 120 Hz 6,59 pouces, jusqu’à 120 Hz

Le V80 met l’accent sur la batterie

La capacité gagne 700 mAh, tandis que la puissance de charge annoncée reste identique. Il ne faut pas en déduire un nombre d’heures supplémentaires : une capacité se compare sur une fiche, l’autonomie se mesure en usage.

Le changement de mémoire mérite tout autant l’attention. Le V80 utilise de la LPDDR4X et de l’UFS 3.1, contre LPDDR5X et UFS 4.1 sur les deux V70 présentés. Un modèle plus récent peut donc associer de nouveaux atouts à des choix techniques différents.

Le nom ne remplace pas le choix d’usage

Le V70 Elite se distingue aussi par son Snapdragon 8s Gen 3. Un verdict de performances demanderait des essais comparables : ni la seule année du processeur ni son numéro ne suffisent à classer les trois appareils dans toutes les applications.

Pour un achat, il faut ensuite confronter ces différences au prix local et à la version réellement vendue. Convertir un tarif indien en euros ne produit pas un prix français. Ce comparatif montre surtout pourquoi il faut regarder les lignes derrière le nom.

Sources : fiches officielles vivo India du V80, du V70 Elite et du V70.

Image : illustration.