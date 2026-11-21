Viture sur Switch 2 : le câble ne suffit pas, voici le dock et la version à vérifier

Pour jouer sur Switch 2 avec des lunettes Viture, un simple câble USB-C ne remplace pas le dock compatible. Le guide du fabricant prévoit un Pro Mobile Dock à jour entre la console et les lunettes. Le One Mobile Dock, au nom très proche, est expressément indiqué comme non compatible avec la Switch 2.

Le détail à vérifier avant tout branchement

Matériel Situation documentée Point à contrôler Pro Mobile Dock Switch 2 prise en charge Micrologiciel au moins 1.03.0.03_20250709 One Mobile Dock Switch 2 non prise en charge dans le guide Ne pas confondre avec le Pro Lunettes Beast avec Pro Mobile Dock Exigences supplémentaires Versions compatibles des deux appareils

Le guide officiel de connexion Switch 2 de Viture décrit un fonctionnement en mode téléviseur. Le dock assure l’intermédiaire permettant d’envoyer l’image vers les lunettes, avec sa batterie pour alimenter l’ensemble. Ce n’est pas un jeu exécuté dans les lunettes : la Switch 2 continue de faire tourner le logiciel.

Les 3 branchements à suivre

Reliez la Switch 2 au port USB-C1 du Pro Mobile Dock avec le câble adapté ; le guide identifie ce port par son anneau bleu et rouge. Branchez les lunettes au dock avec leur câble prévu à cet effet. Réveillez la console pour lancer la sortie d’image, puis utilisez les commandes compatibles avec le fonctionnement en mode téléviseur.

Si l’image reste noire, vérifiez la version du dock avant de multiplier les câbles. Une mention « USB-C » ne garantit pas que tous les ports ont le même rôle : confondre l’entrée de la console et une sortie destinée aux lunettes empêche de reproduire le montage décrit.

Les lunettes et le dock ont chacun leurs contraintes

Pour les Beast, Viture demande au minimum le micrologiciel 0.01.012_20260203 et le Pro Mobile Dock 1.03.0.05_20260127. Le mode UltraWide des Beast n’est pas pris en charge par ce montage. Ces limites concernent la chaîne d’affichage ; elles ne dépendent pas seulement du nom de la console.

Un écran virtuel annoncé comme très grand ne change ni le contenu du jeu ni ses performances de calcul. Avant un départ, reproduisez le branchement complet avec vos propres lunettes, le bon dock et les commandes nécessaires : cela permet de détecter un câble manquant ou une mise à jour à faire tant que vous avez encore accès à votre ordinateur.

Aucun tarif français n’est avancé ici. Une remise affichée aux États-Unis ne suffit pas à établir le coût TTC livré en France, et le présent guide explique la compatibilité sans recommander une importation.