Un Pixel 6a retrouve les menus et la molette de l’iPod avec NostalgicPod. Apple Music, fichiers locaux et limites : ce que l’application change.

Il transforme son vieux Pixel en iPod : même Apple Music fonctionne avec la molette

Un développeur a transformé son ancien Pixel 6a en lecteur musical reprenant les menus et la molette de l’iPod Classic. NostalgicPod fonctionne comme une application Android, avec une nouveauté particulièrement parlante : parcourir sa bibliothèque Apple Music depuis cette interface nostalgique, sur un téléphone Google.

Il n’a fallu ni ouvrir le Pixel ni remplacer Android par un autre système. La transformation se passe sur l’écran. Elle vise une envie simple : choisir un album et l’écouter dans une interface dédiée, plutôt que se retrouver devant un fil de recommandations ou des dizaines d’autres usages du téléphone.

Le Pixel reste un smartphone, la musique prend l’apparence d’un iPod

Dans sa présentation accompagnée d’une démonstration, le développeur Protocontext raconte un projet commencé environ six mois auparavant pour réutiliser son vieux Pixel. Interrogé sur le modèle, il précise qu’il s’agit du Pixel 6a. Il annonce désormais la prise en charge d’Apple Music sur Android, après un travail sur le moteur de lecture et l’interface.

Le site officiel de NostalgicPod montre le principe : une molette tactile permet de naviguer dans les choix, tandis que les pochettes peuvent défiler en trois dimensions avec Cover Flow. On retrouve l’idée d’un baladeur construit autour de la bibliothèque, avec des menus courts et une sélection qui avance d’une ligne à l’autre.

La molette est dessinée sur l’écran : aucun bouton physique n’est ajouté. C’est une différence importante avec un véritable iPod. Le projet reproduit une façon de chercher sa musique, pas la sensation exacte d’un mécanisme sous les doigts. Le téléphone conserve aussi ses autres applications et son système habituel.

Apple Music demande son compte ; les fichiers personnels offrent un autre parcours

Pour retrouver ses albums Apple Music, le site indique une rubrique de gestion de la musique puis une commande de connexion au service. Ces intitulés sont décrits ici en français ; les libellés montrés par l’éditeur sont en anglais. Un abonnement Apple Music reste nécessaire : acheter ce lecteur ne donne pas accès gratuitement au catalogue.

L’autre possibilité consiste à apporter sa propre bibliothèque. NostalgicPod prend en charge des fichiers locaux, dont MP3 et FLAC, ainsi que des bibliothèques hébergées sur des serveurs personnels comme Plex, Jellyfin ou Navidrome. Podcasts, radios Internet et livres audio complètent les usages présentés par l’éditeur.

Cette séparation permet de choisir avant l’installation. Pour écouter quelques albums déjà conservés en fichiers, le besoin n’est pas le même que pour retrouver une playlist issue d’un service de streaming. Dans le premier cas, il faut disposer des fichiers sur le téléphone ; dans le second, il faut vérifier que le service voulu est réellement connecté au lecteur. Une même pochette affichée à l’écran ne dit pas d’où vient le morceau.

Votre abonnement Spotify ne suit pas la molette

Le créateur répond explicitement dans le fil aux demandes concernant Spotify et YouTube Music : ces intégrations ne sont pas proposées. Il ne faut donc pas acheter l’application en supposant que ses playlists habituelles apparaîtront, quel que soit leur service d’origine.

Le même échange précise une compatibilité annoncée à partir d’Android 10. Cela ne constitue pas une garantie pour chaque système modifié : un lecteur signale notamment une difficulté avec GrapheneOS. Sur Android Auto, l’auteur décrit une intégration de lecteur musical ordinaire, sans reproduction complète de la molette à l’écran de la voiture.

Ces limites orientent l’usage. NostalgicPod peut devenir le lecteur d’un ancien téléphone dont on choisit les albums. Il ne remplace pas toutes les applications musicales existantes et n’effectue pas un transfert magique entre leurs catalogues.

Une application à acheter, pas un nouvel abonnement au lecteur

La fiche de NostalgicPod identifie Curreri Studio comme éditeur et présente l’application comme un achat payant. Son site annonce l’absence d’abonnement propre au lecteur. Consultez le montant affiché en euros par votre boutique avant de valider l’achat. Les éventuels abonnements des services musicaux connectés restent séparés.

Avant de réaffecter un téléphone, le plus utile est de choisir un petit ensemble d’albums que l’on connaît et un seul chemin de lecture : fichiers locaux, serveur personnel ou Apple Music. Ce sont des scénarios d’utilisation, pas des tests réalisés par Menow. Ils permettent de vérifier si l’intérêt vient réellement de la navigation et de la bibliothèque retrouvées, sans confondre la nostalgie de l’interface avec une amélioration du son ou de l’autonomie qui n’a pas été mesurée.

Le projet apporte ainsi une autre réponse au vieux smartphone laissé dans un tiroir : lui confier un rôle plus étroit, sans changer son matériel. On ne gagne pas un iPod Apple remis en production ; on retrouve une manière familière de tourner autour de ses albums, cette fois avec un Pixel et des sources musicales actuelles.